Во Львовскую область с 24 февраля переехало более 200 бизнесов: сколько из них уже возобновили деятельность

По правительственной программе релокации бизнеса, во Львовскую область по состоянию на 22 сентября переехало более 200 компаний. 144-м из них уже удалось возобновить работу на новом месте.

В основном это производственные предприятия, работающие в отраслях легкой промышленности, машиностроения, металлообработки и пищевой промышленности. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко на официальной странице в телеграме.

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Какие предприятия и откуда переезжают во Львовскую область

По словам Тимошенко, одной из компаний, которая релоцировалась и уже возобновила работу во Львовской области, является черниговская "Пожмашина". Промышленное и современное предприятие считается единственным производителем крупной специализированной противопожарной техники в Украине.

Ранее мощности компании действовали в Черниговской области, и сейчас оттуда удалось эвакуировать треть завода. Теперь на Львовщине предприятие будет развертывать производство сельскохозяйственной техники и сборку пожарных машин.

Еще одна такая компания – "Матролюкс", занимающаяся изготовлением ортопедических матрасов. Предприятие релоцировалось с Днепра, и сейчас планирует создать в целом 200 рабочих мест во Львовской области. После завершения боевых действий покидать западную область "Матролюкс" не планирует.

Мы прилагаем много усилий, чтобы украинский бизнес чувствовал максимум поддержки от власти. Одно из направлений работы – это релокация предприятий в западные регионы,

– подчеркнул Тимошенко.

Релоцированные предприятия возобновляют работу во Львовской области / Фото Кирилл Тимошенко

Добавим, что 18 августа президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины о приватизации для содействия процессам релокации предприятий в условиях войны.