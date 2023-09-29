Известная украинская компания MacPaw официально открыла офис в Бостоне
Источник:DOU
Украинские компании активно разрастаются в глобальный рынок. Это позволяет быть более близкими к клиентам и навязывать конкуренцию.
Офис украинской компании в США
ИТ-компания MacPaw, разрабатывающая продукты для гаджетов Apple, открыла офис в Бостоне. Планируется, что к 2025 году он будет насчитывать до 30 сотрудников.
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Представительство в США компании необходимо для выхода на новые рынки и привлечения более широкой международной аудитории. Также MacPaw хочет быть более близким как к постоянным клиентам, так и к новым партнерам.Кстати! США – один из ключевых рынков для компании. Здесь сосредоточено до 40% пользователей продуктов MacPaw.
MacPaw будет активно развивать киевский офис, здесь находится основная часть команды, а бостонская локация станет центром команды за рубежом.
– сообщили в MacPaw.
MacPaw отметили, что будут помогать с переездом только для тех членов команды, которые уже находятся в других странах и имеют законное право на пересечение границы в военное время.