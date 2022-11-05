Магазин Nike в Москве открылся под новым именем: там все еще продают товары бренда

Российский дистрибьютор спортивных товаров Lestate выкупил права на аренду аутлета Nike в торговом центре "Белая дача" в Москве. Магазин открылся под брендом NSP.

Как уверяют представители Lestate, ассортимент товаров в точке продаж "не изменился". Об этом сообщают российские СМИ, передает Бизнес 24.

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Российская Lestate арендует бывший магазин Nike в Москве

Об аренде и перезапуске бывшего магазина Nike в "Белой даче" под вывеской NSP сообщил глава отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров. Он уверяет, что ассортимент товаров не изменился – там и дальше можно приобрести фирменные товары Nike, поскольку российский дистрибьютор также выкупил остатки с местных складов оригинального бренда.

При этом, сумма сделки не разглашается. В то же время, Lestate уже ведет переговоры об аренде других торговых точек американской компании в стране-агрессоре.

Кроме того, российский дистрибьютор договорился о покупке части товарного стока и праве на аренду магазина Levi Strauss & Co в московском ТЦ "Авиапарк". Там уже открылся магазин под брендом JNS, где продаются товары оригинального бренда Levi's.

Напомним, что американская Nike прекратила работу магазинов и обработку онлайн-заказов в России еще в начале марта, на фоне вторжения страны-агрессора в Украину. В мае компания отказалась продлевать франчайзинговое соглашение с российской Inventive Retail Group. Уже 24 июня Nike официально объявила, что полностью выходит из рынка России.