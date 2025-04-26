McDonald's хотел зарегистрировать торговую марку в России: в компании ответили, правда ли это

В России ходили слухи, что американская комапния McDonaldʼs подала заявки на открытие ресторанов и регистрацию бренда. Компания таким образом получила бы право продавать в стране-агрессоре еду и напитки под торговой маркой "Макдоналдс".

Однако компания, которая вышла с российского рынка в 2022 году, возвращаться не собирается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление McDonald's.

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Вернется ли McDonald's в Россию

Ряд российских СМИ сообщил, что Роспатент рассматривает заявку для регистрации бренда "Макдоналдс", которая поступила еще в декабре 2024. Сейчас вместо американского бренда россияне открыли свой аналог – рестораны "Вкусно и точка". Бренд даже планировали распространить в Китае.

Однако официальный McDonaldʼs не планирует возвращать свои заведения в Россию и делать перерегистрацию торговых марок. Компания еще раз объяснила свою позицию относительно выхода с российского рынка.

"МакДональдз" регулярно возобновляет право собственности на торговую марку даже в странах, где не работают их заведения. В компании рассказали, что это необходимо, чтобы сторонние бизнесы, в том числе и в России, не пользовались брендом в своих интересах.

Наша позиция четкая и остается неизменной. “МакДональдз” одним из первых международных бизнесов осудил российскую вооруженную агрессию против Украины и покинул российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. Это решение – свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верными этим ценностям,

– говорится в заявлении компании.

Поэтому McDonalds точно не планирует снова открывать рестораны в России. В помещениях, которые принадлежали компании, сейчас работает российская сеть "Вкусно и точка". Компания фактически забрала себе все от McDonalds, даже меню сети изменили незначительно.

Российский аналог менее популярен чем американская сеть. Уже в 2022 году убытки "Вкусно и точка" составили 11 миллиардов рублей (140 млн долларов).