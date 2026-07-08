McDonald's принял важное решение по Украине: каковы будут новые правила

"Макдоналдс" в Украине с июля 2026 года функционирует как отдельный рынок в рамках международной структуры компании. До этого украинский бизнес почти четыре года входил в единую модель управления вместе с двумя европейскими странами.

Почему компания изменила структуру

До этого украинское подразделение работало в единой управленческой структуре вместе с Чехией и Словакией. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Смотрите также : McDonald's может вернуться в Харьков: Синегубов рассказал о переговорах

За этот период три страны вместе открыли почти 80 новых ресторанов. При этом именно Украина обеспечила почти половину этого прироста: с начала полномасштабной войны сеть открыла 40 новых заведений.

Генеральным директором украинского подразделения остается Юлия Бадритдинова. По ее словам, за последние годы сеть в Украине выросла почти на 30%.

Отдельная управленческая структура должна позволить быстрее принимать решения, лучше учитывать особенности украинского рынка и эффективнее реализовывать планы дальнейшего развития.

К слову, сейчас в Украине работает 142 ресторана "Макдоналдс", а штат компании насчитывает около 12 тысяч сотрудников.

Как обновили руководящую команду "Макдоналдс" в Украине

Вместе с изменением структуры "Макдоналдс" сформировал обновленную управленческую команду в Украине. Новые назначения получили:

Ксения Михайленко – руководитель направления маркетинга;

Сергей Невмержицкий – руководитель отдела "Люди";

Оксана Демьянчук – руководитель направления стратегии и трансформации;

Назар Бедий – руководитель направления корпоративного влияния;

Игорь Климов – руководитель отдела информационных технологий.

Что это означает

Выделение Украины в отдельный рынок свидетельствует о растущей роли украинского бизнеса в рамках международной структуры "Макдоналдс". Такой формат управления позволяет компании быстрее адаптироваться к местным условиям, оперативнее запускать новые проекты и т. д.

Также это свидетельствует о том, что компания рассматривает украинский рынок как одно из приоритетных направлений своего развития.

К слову, весной цены на бургеры и комбо-наборы в McDonald's в Украине выросли: например, Биг Мак теперь стоит до 159 гривен, а Дабл Биг Тейсти – до 279 гривен.

Часть популярных позиций подорожала на 20–30 гривен, а некоторые комбо фактически приблизились к уровню европейских цен. Таким образом, фаст-фуд становится менее доступным для повседневных расходов, что особенно ощутят на себе студенты, семьи с детьми и офисные работники.

В то же время часть бюджетных позиций компания пока оставила без существенных изменений. Практически не изменились цены на соусы, воду, некоторые десерты и "НайсПрайс Комбо".