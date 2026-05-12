Только второй в Украине: в Киеве открыли McDonald's нового формата

В Киеве 12 мая открылся новый ресторан McDonald's, который стал уникальным. Заведение стало 127-м рестораном сети, который сейчас работает в Украине.

В чем особенность нового McDonald's в Киеве?

Новый ресторан расположен на левом берегу Киева – рядом с озером Солнечное. Заведение занимает площадь 480 квадратных метров и рассчитано на более 280 посадочных мест, пишет NV.

Смотрите также Туристы летят сюда, чтобы увидеть тот самый МакДональдз с видом на океан

Главной особенностью нового заведения стал устойчивый дизайн и использование переработанных материалов. Для оформления интерьера использовали:

переработанный пластик;

текстиль;

древесину;

кофейные отходы.

Также при монтаже элементов интерьера компания почти не использовала клей. Зато применили механические крепления, которые позволяют легко демонтировать мебель и конструкции для ремонта или повторной переработки.

Новый McDonald's в Киеве / фото NV

Новый McDonald's в Киеве / фото NV

Новый McDonald's в Киеве / фото NV

В McDonald's объясняют, что это часть глобальной стратегии компании по защите окружающей среды и развития циркулярной экономики:

Интерьер нового заведения оформили в яркой солнечной стилистике.

В зале установили декоративное освещение, которое имитирует солнечные лучи. Также одной из особенностей стали раздвижные двери у бокового входа, которые должны сделать пространство более доступным и удобным для гостей.

Заведение оборудовали генератором, поэтому он может работать даже во время отключений света.

Также ресторан работает по усиленным правилам безопасности. Во время воздушной тревоги заведение временно закрывается, а работники и посетители переходят в укрытие. Ресторан работает:

зал – с 6:00 до 23:00;

МакДрайв – с 5:00 до 23:00;

доставка – с 7:00 до 23:00.

Что это значит?

С открытием нового McDonald's сеть создала около 100 новых рабочих мест в Киеве. Открытие нового "зеленого" McDonald's демонстрирует, что крупные международные сети продолжают инвестировать в Украину даже во время войны. Кроме развития сети ресторанов, компания также делает ставку на экологические стандарты, энергоэффективность и современные принципы переработки материалов.

Обратите внимание! Новый McDonald's в Киеве стал не только очередным рестораном сети, но и примером того, как международный бизнес сочетает развитие, экологические стандарты и адаптацию к украинским реалиям военного времени. Заведение с переработанными материалами, генератором и современным дизайном показывает, что даже во время войны крупные компании продолжают вкладывать средства в развитие украинского рынка.

Как началась история McDonald's?

Началась история McDonald's, еще в 1940 году. Заведение было открыто братьями Диком и Маком Макдоналдами, пишет 24 Канал.

Основные даты в истории McDonald's:

концепция быстрого питания была сформирована в 1948 году;

в 1954 году Рэй Крок стал эксклюзивным агентом по франчайзингу (он выкупил это право);

15 апреля 1955 года Крок открыл первый ресторан McDonald's по франшизе в городе Дес-Плейнс (штат Иллинойс);

по франшизе в городе Дес-Плейнс (штат Иллинойс); по состоянию на 1959 год, Крок открыл более 100 ресторанов;

в 1961 году Крок приобрел права на торговую марку McDonald's;

в 1962 году был утвержден логотип McDonald's в виде 2 арок, которые образуют "М";

в 1963 году начали использовать легендарного клоуна McDonald's – Рональда Макдональда;

в 1975 году McDonald's открыл первый макдрайв.

Какова ситуация с открытиями и закрытиями ресторанов в Украине?

За несколько месяцев в столице свернули работу около 13 – 14% заведений всего ресторанного рынка. Об этом рассказала эксперт Ольга Насонова, пишет "РБК-Украина".

В то же время, по ее словам, это не полный обвал индустрии, а скорее точечный удар – больше всего пострадали мелкие игроки:

Около 75% всех закрытий – это маленькие кафе, пекарни, точки быстрой еды и шаурмы. Крупные рестораны пережили этот период значительно легче и массово не исчезали.

Еще один тревожный сигнал – резкое увеличение количества готовых бизнесов, которые выставляют на продажу. Это означает, что часть владельцев просто не видит смысла продолжать работу.

Среди главных причин – расходы на электроэнергию и выживание во время сложной зимы. Из-за перебоев со светом предпринимателям приходилось вкладываться в генераторы, и даже маленькие точки тратили десятки тысяч гривен только на резервное питание. Для многих это стало критической точкой.

Ситуацию дополнительно осложнили и другие факторы:

активный демонтаж МАФов в столице;

перенасыщение рынка кофейнями;

снижение платежеспособности клиентов;

отток населения;

влияние мобилизации на поток посетителей.

Отдельным фактором стал пересмотр потребителями расходов. Кофе "на ходу" за 80-90 гривен все чаще проигрывает более комфортному формату или вообще попадает под экономию,

– говорит эксперт.

Почему предпринимателям сейчас трудно адаптироваться?

Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец рассказала, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений.

Эксперт говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.

Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.

Анастасия Ямелинец Клиент-партнер в Kantar Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.

И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.

Новости McDonald's