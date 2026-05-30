Россия "охотится" на деньги малого бизнеса: предпринимателям закрывают налоговые лазейки

В Кремле ищут выход, чтобы найти деньги на закрытие дефицита в бюджете. Один из вариантов – НДС для малого бизнеса и усиленный контроль за деятельностью предпринимателей.

О том, для чего Кремль ограничивает бизнес, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

В России из-за нехватки средств на финансирование войны началась "охота" на деньги малого бизнеса. Это один из вариантов, как получать большие доходы в бюджет.

Известно, что налоговая Кремля обнаруживает схемы, по которым предприниматели пытались сохранить средства. Среди лазеек местного бизнеса закрытие и повторная регистрация индивидуального предпринимателя. Через такую процедуру годовой лимит дохода обнулялся. К тому же для предпринимателей сохранялся льготный период налогообложения.

Такой механизм, очевидно, еще работал в первом квартале 2026 года. Именно тогда в России зарегистрировались 278 тысяч новых ИП и еще 236 тысяч бизнесов закрылось.

К тому же кремлевская власть ввела для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения НДС. Правило действует с 2025 года. Правда, в начале требование платить НДС касалось тех бизнесов, чей годовой доход превышает 60 миллионов рублей, или 845 тысяч долларов.

С 2026 года требования к предпринимателям возросли. Так, бизнес должен уплатить НДС, если его годовой доход составляет 20 миллионов рублей, или 282 тысячи долларов. Из-за этого под новые правила попали сотни тысяч малых предприятий.

В частности в разведке отмечают, что сейчас механизм "закрылся – отрылся" уже не работает. В Минфине России и налоговой службе теперь решили добавлять все доходы предпринимателя за год независимо от количества перерегистраций.

Важно! Если налоговая выявит умышленную перерегистрацию для уклонения от уплаты налогов, бизнесу доначислят НДС. Но также придется заплатить пеню и штраф (до 40% от общей суммы недоплаты).

Центробанк Кремля тоже приобщается к усиленному контролю предпринимателей. Вместе с налоговиками учреждение разрабатывает механизм для автоматического отслеживания незадекларированных доходов. Основное внимание будет на банковские операции:

регулярные платежи или переводы;

однотипные платежи;

большое количество контрагентов;

поступления из разных регионов.

Предполагается, что систему запустят с 2027 года. Выгода для бюджета и дополнительные поступления – минимум 657 миллионов долларов в год.

Но логика этой фискальной агрессии – не просто борьба с теневой экономикой. Это прежде всего поиск любых внутренних денег в условиях, когда война опустошает казну, кредиты остаются заоблачно дорогими, а экономическая активность тормозит. Малый бизнес в этой ситуации – удобная мишень: не такой влиятельный, как сырьевые гиганты, и достаточно многочисленный, чтобы собрать с него существенную сумму,

– объяснили в разведке.

В частности там добавили, что такой подход Москвы может вызвать противоположные последствия. Ужесточение требований к бизнесу стимулирует сокрытие реальных оборотов и закрытие официально предпринимательской деятельности.

Что известно о местных предпринимателях?

Напомним, что в России сокращают помощь малому и среднему бизнесу. Как отмечают аналитики в течение первых трех месяцев 2026 года малый бизнес Кремля получил 52,2 миллиарда рублей поддержки. Зато в соответствующий период 2025 года показатель был на уровне 72,2 миллиарда.

Также отмечается, что на конец 2025 года объемы помощи для предпринимателей России упали примерно на треть. В то же время положение бизнеса ухудшается, поэтому предпринимателям помощь государства не помешала бы.

В частности, на предпринимателей усиливается давление от налоговой. Служба расширяет практику взыскания долгов. Но интересно, что под арестом оказываются не только счета или имущество бизнеса как материальные вещи. Ограничить и заблокировать могут даже нематериальные активы. Например, цифровые или интеллектуальные.