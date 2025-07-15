Самая прибыльная в истории английского футбола: "Манчестер Сити" и Puma заключили сделку

"Манчестер Сити" подписал новый контракт с компанией Puma, который оценивается минимум в 1 миллиард фунтов стерлингов (примерно 1,25 миллиардов долларов США).

Самая прибыльная сделка в истории английского футбола?

Соглашение, что будет приносить клубу 100 миллионов фунтов стерлингов в год (более 125 миллионов долларов), продолжает партнерство с немецким производителем как минимум до 2035 года. Это существенно больше по сравнению с предыдущим договором, который достигал 65 миллионов фунтов в год (около 81 миллион долларов) и действовал до 2029 года, пишет The Guardian, передает 24 Канал.

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Это первая сделка в английском футболе стоимостью более 1 миллиарда фунтов и рекордная по размеру ежегодных выплат среди клубов Премьер-лиги,

– говорится в статье.

Для сравнения, в июле 2023 года "Манчестер Юнайтед" заключил 10-летний контракт с Adidas приблизительной стоимостью 900 миллионов фунтов стерлингов (более 1,1 миллиард долларов), а 4 месяца назад "Ливерпуль" договорился о контракте с Adidas, который приносит клубу около 60 миллионов фунтов в сезон (около 75 миллионов долларов).

Puma продолжает партнерство с "Манчестер Сити"?

С момента начала сотрудничества с Puma в 2019 году команда Пепа Гвардиолы выиграла четыре титула чемпиона Премьер-лиги и стала вторым английским клубом, который получил триумф в трех главных турнирах за сезон (требл).

"Мы объединились с Puma с амбицией бросить себе вызов и превзойти ожидания. За последние шесть сезонов мы достигли этого и даже больше. Обновление контракта закрепляет наши отношения и открывает путь к еще более яркому будущему", – прокомментировал исполнительный директор City Football Group Ферран Сориано.

Пожизненно. Puma также является партнером других клубов группы City Football Group, в частности "Мельбурн Сити", "Жирона", "Ломмель", "Мумбаи Сити", "Монтевидео", "Палермо", а также клубов из Боливии, Баии и Эстак.