Илон Маск – больше не самый богатый в мире: кому удалось его обогнать

В течение длительного времени Илон Маск сохранял позицию самого богатого человека планеты, лишь изредка уступая пальму первенства. Однако начало марта принесло для него не слишком хорошие новости.

Маск больше не первый, Безос несмотря на потери стал лидером

Как свидетельствует обновленный рейтинг миллиардеров Bloomberg, теперь самым богатым человеком в мире является американский миллиардер Джефф Безос. Основателю Amazon удалось снова вырваться на вершину рейтинга впервые с 2021 года.

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Состояние Безоса снизилось на 500 миллионов долларов и сейчас оценивается в 200 миллиардов. Впрочем, активы Илона Маска обвалились аж на 17,6 миллиарда, из-за чего с состоянием в 198 миллиардов он оказался на второй позиции в рейтинге.

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Основатель группы компаний LVMH Бернар Арно немного отстает от Маска и имеет лишь на 1 миллиард меньше. Именно он замыкает тройку лидеров рейтинга.

В первую десятку рейтинга миллиардеров Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Стив Палмер, Уоррен Баффет, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Что касается украинцев, то Ринат Ахметов имеет активы на 6,4 миллиарда долларов и занимает 417 строчку рейтинга. Он является единственным представителем нашей страны в списке 500 самых богатых людей планеты.