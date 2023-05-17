"Морально неправильно": Маск выступил против отдаленной работы – чем аргументирует

Известный бизнесмен Илон Маск выступил категорическим противником отдаленной работы. По его мнению, дело не в эффективности, а в образе других людей.

Пандемия COVID-19 сделала удаленную работу очень популярной. Многие работники отмечали положительную сторону работы из дома, ведь они начали экономить много времени, которое раньше тратили на дорогу в офис.

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Впрочем, не все владельцы бизнеса готовы разрешать работникам выполнять работу удаленно. Одним из самых ярых поклонников возвращения людей в офисы стал Илон Маск.

Почему Маск хочет, чтобы все работали из офиса

По мнению Илона Маска, работа тысяч людей из дома – это "нравственно неправильно". Он убежден, что работа за ноутбуком из дома не только существенно снижает производительность, но может обижать тех, кто работает на фабриках и вынужден каждый день отправляться на свой рабочий город.

Люди строят машины, обслуживают машины, строят дома, ремонтируют дома, производят еду, производят все, что потребляют люди. Бессмысленно предполагать, что они должны идти на работу, а вы нет. Дело не только в продуктивности, я считаю, что это морально неправильно,

– заявил предприниматель.

Особенно досталось от Маска работникам ИТ-сферы. В частности, он обозвал их "ноутбучным классом", живущим в ла-ла-ленде.

Напомним, прошлым летом Маск в ультимативной форме заставил работников Tesla вернуться работать в офис. Согласно его требованию, все должны были проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.

К похожему методу предприниматель прибег, когда приобрел Twitter. В частности, на почту работников пришло письмо от Маска, в котором он предлагал две опции: высокоинтенсивная работа в офисе на протяжении многих часов или увольнение с компенсацией от компании.