Существенная сумма даже для самого богатого человека: Китай обсуждает продажу TikTok в США Илону Маску

Китайские чиновники обсуждают возможность передачи американского подразделения TikTok миллиардеру Илону Маску. При этом Китай настаивает, чтобы TikTok оставался в собственности материнской компании ByteDance Ltd.

Позиция Китая

ByteDance пытается обжаловать вероятный запрет TikTok в США, подав апелляцию в Верховный суд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Однако во время дебатов 10 января судьи дали понять, что могут поддержать закон, который ограничивает деятельность приложения в стране. Поэтому, китайские чиновники готовят планы на случай, если запрет вступит в силу.

Одним из вариантов является продажа TikTok US Илону Маску, который является союзником 47-го президента США Дональда Трампа,

– говорится в статье.

Маск может получить контроль над TikTok US

В случае реализации сделки X Corp. Маска, бывший Twitter, получит контроль над TikTok US. По оценкам Bloomberg, это позволило бы X Corp. с более 170 миллионами американских пользователей TikTok усилить свои позиции на рынке рекламы.

Маск также может использовать данные TikTok для своей компании по искусственному интеллекту xAI. Однако, по информации источников, в китайском правительстве еще нет единой позиции по этому вопросу.

Справочно. Еще в 2020 году президент Дональд Трамп пытался запретить TikTok и WeChat в США, однако его указы отменил нынешний президент Джо Байден. В то же время Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Какими могут быть условия сделки

Аналитики Bloomberg Intelligence в прошлом году оценили операции TikTok в США примерно в 40 – 50 миллиардов долларов. Это существенная сумма даже для самого богатого человека в мире. Поэтому, пока неизвестно, каким образом Маск мог бы осуществить такую сделку, потребует ли она продажи других активов, одобрит ли ее правительство США.

Он заплатил 44 миллиарда долларов за Twitter в 2022 году и все еще платит значительные кредиты.

