Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов, – Bloomberg

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Рекордное состояние Илона Маска

Илон Маск – первый человек в истории, чье состояние достигло 400 миллиардов долларов. Это последний рубеж для самого богатого человека мира.

Так, состояние Маска стремительно выросло после того, как он продал акции своей частной компании SpaceX. От продажи чистый капитал Маска увеличился примерно на 50 миллиардов долларов – до 439,2 миллиарда долларов.

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К слову, с конца 2022 года состояние Маска рекордно упало. Тогда миллиардер потерял около 200 миллиардов долларов. Однако после победы Дональда Трампа на выборах президента, ситуация резко изменилась и состояние Маска начало расти.

После победы Трампа акции Tesla Inc. выросли примерно на 65% по сравнению с предвыборным периодом. Как пишут в СМИ, это связано с ожиданиями, что Трамп упростит развертывание беспилотных автомобилей и отменит налоговые кредиты для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla.

К слову, ожидается, что Илон Маск может получить ключевую должность в Белом доме. Вероятно, миллиардер станет сопредседателем недавно созданного Департамента эффективности правительства.

С мая 2024 года более чем вдвое выросла также стоимость стартапа Маска по искусственному интеллекту xAI. Победа Трампа повысила интерес к этому продукту, поэтому миллиардер получил еще 50 миллиардов долларов состояния.

Кроме того, SpaceX и ее инвесторы договорились приобрести акции на 1,25 миллиарда долларов у сотрудников и других инсайдеров компании. Соглашение, которое оценивает частную компанию по исследованию космоса примерно в 350 миллиардов долларов, делает SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире.

В общем, компания зарабатывает большую часть своих денег на контрактах с правительством США и, вероятно, будет зависеть от дополнительной поддержки во время президентства Трампа.