В Украине за последние годы построили 10 маслозаводов: что мешает им работать

Во время полномасштабной войны в Украине появилось 10 новых маслозаводов, однако увеличение производственных мощностей не означает, что их удается использовать в полной мере. В настоящее время предприятия перерабатывают лишь 68 % от возможного объема подсолнечника.

Почему маслозаводы не работают на полную мощность

Даже в условиях военного положения украинский бизнес продолжает инвестировать в производство. Об этом рассказал генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук, пишет Latifundist.

Никогда в жизни не верил, что за эти годы в условиях военного положения кто-то в Украине будет строить заводы. Построено 10 заводов,

– подчеркнул он.

Масложировая отрасль остается одним из направлений украинского агросектора, где создаются полноценные перерабатывающие предприятия. Несмотря на это, предприятия до сих пор не используют все свои производственные возможности. В прошлом году заводы переработали 14 миллионов тонн подсолнечника – это лишь 68% от общего потенциала отрасли.

На ситуацию влияют проблемы с логистикой, в частности при экспорте готовой продукции. Задержки и трудности с отгрузкой приводят к тому, что на предприятиях накапливаются большие объемы подсолнечного шрота – побочного продукта переработки семян.

Длительное хранение создает дополнительные риски для производителей:

шрот может портиться и плесневеть;

качество продукции ухудшается;

предприятия рискуют понести убытки из-за задержек с реализацией и отгрузкой.

Как предлагают решить логистическую проблему

Для улучшения перевозок Степан Капшук предлагает формировать смешанные железнодорожные маршруты. Они должны позволять одновременно транспортировать растительное масло и шрот.

Такой подход может помочь эффективнее использовать железнодорожную логистику и сократить задержки с отправкой продукции. Для заводов это особенно важно, ведь накопление шрота создает риски потери качества и затрудняет работу предприятий.

К слову, российские удары по черноморским портам нанесли серьезный ущерб одному из крупнейших отечественных экспортеров данного продукта. В июле – сентябре 2026 года агрохолдинг " Kernel зафиксировал обвал продаж подсолнечного масла " на 48%.

Объем переработки масличных культур составил 564 тысячи тонн, где львиную долю (59%) традиционно занимает подсолнечник, а остальное делят между собой соя и рапс.