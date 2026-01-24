Укр Рус
Бизнес Актуальные новости В результате вражеского обстрела Киева пострадала шоколадная фабрика Roshen
24 января, 07:21
2

В результате вражеского обстрела Киева пострадала шоколадная фабрика Roshen

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • В результате российского обстрела пострадала шоколадная фабрика Roshen в Киеве, расположена в Голосеевском районе.
  • В ночь на 24 января россияне осуществили массированную атаку на столицу.

В ночь на 24 января Киев в очередной раз оказался под российской массированной атакой. К сожалению, не обошлось без жертв и разрушений.

В частности, в результате вражеского обстрела пострадало производство Roshen. Кадры изуродованного здания фабрики распространил фотокорреспондент Telegraph Ян Доброносов.

Что известно о поражении шоколадной краски в Киеве?

Киевская кондитерская фабрика Roshen расположена в Голосеевском районе города Киева неподалеку от Демеевской площади и станции метро "Демеевская".

Поврежденная фабрика Roshen в Киеве / Фото Ян Доброносов

Оккупанты "воюют" с шоколадной фабрикой: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 24 января Киев оказался под массированными ударами ракет и дронов.

  • В Деснянском районе произошло падение обломков на нежилое здание.
  • В Днепровском районе в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражном кооперативе. Также горел бензовоз на парковке. В результате падения обломков выбиты окна в многоквартирном жилом доме.
  • В Дарницком районе в результате падения обломков дрона неподалеку частного медучреждения повреждены окна в его здании.
  • В Голосеевском районе в результате падения обломков беспилотника падение обломков беспилотника на территорию нежилой застройки вызвало пожар. По другому адресу выбило окна в частном доме.
  • В Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.
  • На данный момент известно об 1 погибшем и 4 пострадавших. Трех пострадавших медики госпитализировали.