В ночь на 24 января Киев в очередной раз оказался под российской массированной атакой. К сожалению, не обошлось без жертв и разрушений.

В частности, в результате вражеского обстрела пострадало производство Roshen. Кадры изуродованного здания фабрики распространил фотокорреспондент Telegraph Ян Доброносов.

Что известно о поражении шоколадной краски в Киеве?

Киевская кондитерская фабрика Roshen расположена в Голосеевском районе города Киева неподалеку от Демеевской площади и станции метро "Демеевская".

Поврежденная фабрика Roshen в Киеве / Фото Ян Доброносов

Оккупанты "воюют" с шоколадной фабрикой: смотрите видео

