В результате вражеского обстрела Киева пострадала шоколадная фабрика Roshen
- В результате российского обстрела пострадала шоколадная фабрика Roshen в Киеве, расположена в Голосеевском районе.
- В ночь на 24 января россияне осуществили массированную атаку на столицу.
В ночь на 24 января Киев в очередной раз оказался под российской массированной атакой. К сожалению, не обошлось без жертв и разрушений.
В частности, в результате вражеского обстрела пострадало производство Roshen. Кадры изуродованного здания фабрики распространил фотокорреспондент Telegraph Ян Доброносов.
Смотрите также "Так жить нельзя": Трамп отреагировал на то, что народ Украины живет без отопления из-за России
Что известно о поражении шоколадной краски в Киеве?
Киевская кондитерская фабрика Roshen расположена в Голосеевском районе города Киева неподалеку от Демеевской площади и станции метро "Демеевская".
Поврежденная фабрика Roshen в Киеве / Фото Ян Доброносов
Оккупанты "воюют" с шоколадной фабрикой: смотрите видео
Напомним, что в ночь на 24 января Киев оказался под массированными ударами ракет и дронов.
- В Деснянском районе произошло падение обломков на нежилое здание.
- В Днепровском районе в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражном кооперативе. Также горел бензовоз на парковке. В результате падения обломков выбиты окна в многоквартирном жилом доме.
- В Дарницком районе в результате падения обломков дрона неподалеку частного медучреждения повреждены окна в его здании.
- В Голосеевском районе в результате падения обломков беспилотника падение обломков беспилотника на территорию нежилой застройки вызвало пожар. По другому адресу выбило окна в частном доме.
- В Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.
- На данный момент известно об 1 погибшем и 4 пострадавших. Трех пострадавших медики госпитализировали.