Из-за массированных обстрелов спрос на генераторы вырос почти в 10 раз

За месяц спрос на генераторы вырос в 10 раз против аналогичного периода год назад. Также украинцы активно покупают павербанки, аккумуляторы, инверторы и зарядные станции.

Спрос на генераторы вырос

Сеть магазинов Эпицентр сообщила, что у них за период с 10 октября по 10 ноября 2022 года купили почти в 10 раз больше генераторов, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером оживления спроса на такие группы товаров стали массированные обстрелы россиян критической инфраструктуры Украины.

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Существенный всплеск спроса на указанные группы товаров произошел после массированных ракетных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры, которые начались в середине октября и привели к аварийным отключениям электроэнергии в большинстве регионов страны.

– рассказал руководитель департамента "Потребительная электроника" компании Денис Стихин.

Какие генераторы самые популярные

По данным аналитического отдела компании, самыми популярными среди потребителей были:

бензиновые генераторы, доля которых в структуре продаж составила почти 82%;

доля дизельных генераторов за этот период равнялась 11%;

остальные пришлись на комбинированные и специальные агрегаты.

На какие еще категории товаров вырос спрос

Также из-за перебоев с электроэнергией вырос спрос на аккумуляторы, реализация которых выросла более чем в три раза, и инверторы, которые продавались почти вчетверо чаще, чем в прошлом году.

Еще большая динамика роста продаж за указанный период наблюдалась в категории павербанков. Их продажа взлетела более чем в 16 раз.

Активно украинцы покупали и портативные зарядные станции. Их реализация возросла в 2,5 раза в период с 10 октября по 10 ноября по сравнению с предыдущим месяцем.

Это относительно новая для рынка товарная группа, о которой покупатель еще недостаточно осведомлен. По факту это аналог бензинового электрогенератора, который можно использовать в квартире и некоторое время обеспечивать освещение, подзаряжать гаджеты или поддерживать работу холодильника, котла, телевизора, роутера и другой техники. Скорее всего, в условиях веерных отключений электроэнергии в городах спрос на эту товарную категорию продолжит расти.

– делится Стихин.

Ранее также сообщалось, что перебои с электроэнергией повлекли за собой рост продаж газовых баллонов и туристических плит, свечей, фонариков, батареек, ламп на аккумуляторах и других подобных товаров.