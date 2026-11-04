Sinsay, METRO и ""Книгарня Є"": какие известные сети закрыли свои магазины осенью

В сентябре – октябре 2026 года сразу несколько украинских и международных компаний объявили о закрытии отдельных торговых точек или временной приостановке работы. Среди них – Sinsay, METRO, "Книгарня Є", "Сырное королевство", 1708 и BPSH.

Какие заведения и магазины закрыли свои двери

Причины массовых закрытий заведений и магазинов различны: от российских атак и ухудшения ситуации с безопасностью до падения посещаемости и убыточности отдельных локаций, пишет RAU.

Sinsay временно закрыл магазины в двух прифронтовых городах

Польская сеть Sinsay в октябре временно приостановила работу магазинов в Запорожье:

Местные СМИ публиковали фотографии объявлений о закрытии торговых точек из-за ситуации с безопасностью.

Согласно им, магазины должны были не работать до 18 октября 2026 года.

По информации на сайте Sinsay, в Запорожье сеть насчитывала семь магазинов. Решению предшествовало усиление российских атак на торговые объекты города.

Временно приостановил работу и магазин Sinsay в сумском ТРЦ "Киев". В администрации торгового центра подчеркнули, что решение не является окончательным, а бренд планирует возобновить работу.

METRO временно закрыл торговые центры в Николаеве и Ровно

В сентябре–октябре в результате российских атак повреждения получили два торговых центра METRO – в Николаеве и Ровно. Оба объекта временно прекратили обслуживание посетителей.

Первым пострадал торговый центр в Николаеве. Вечером 8 сентября 2026 года в результате атаки ударными беспилотниками был поврежден объект на проспекте Героев Украины, 9-Д. В METRO Украина сообщили, что среди сотрудников и клиентов пострадавших нет.

Еще один торговый центр сети получил повреждения 21 октября во время российской атаки на гражданскую инфраструктуру Ровно. Речь идет об объекте на улице Кулика и Гудачека, 21. По информации компании, сотрудники и посетители также не пострадали.

В настоящее время в METRO определяют, как можно возобновить работу торговых центров. О датах открытия компания обещала сообщить дополнительно на официальном сайте, в социальных сетях и через персональные каналы связи с клиентами.

"Сырное королевство" приостанавливает работу

Украинская сеть специализированных магазинов "Сырное королевство" объявила о приостановке деятельности из-за ухудшения ситуации с безопасностью. При этом часть торговых точек продолжит работать по франшизе.

Совладелица сети Любовь Николаева рассказала, что решение связано с постоянными российскими атаками и невозможностью гарантировать безопасность сотрудников и посетителей:

До полномасштабного вторжения у "Сырного королевства" было 84 магазина по всей Украине, из которых 40% работали по франшизе.

В 2026 году сеть сократилась до 32 торговых точек, в частности из-за потери магазинов в прифронтовых городах.

В то же время в компании подчеркивают, что речь не идет об окончательном закрытии бренда. Продолжат работать магазины партнеров-франчайзи в таких городах:

Винница;

Хмельницкий;

Каменец-Подольский;

Львов;

Ужгород.

Дальнейшая работа франчайзи, в частности, будет зависеть от того, смогут ли они обеспечить стабильные поставки продукции. Ранее этот процесс централизованно организовывал головной офис компании.

"Книгарня Є" закрывает магазины на вокзалах

Сеть "Книгарня Є" решила закрыть два книжных магазина, расположенных на железнодорожных вокзалах в Киеве и Одессе. В компании пояснили, что ситуация с безопасностью и обстоятельства не позволяют полноценно работать и дальше развивать эти площади.

Для нас эти книжные магазины были не просто местами, где можно купить книгу. Они были частью чьих-то маршрутов, началом новых историй и небольшой возможностью взять с собой что-то особенное,

– говорится в сообщении сети от 20 октября.

В компании поблагодарили клиентов, которые посещали книжные магазины во время путешествий, и выразили надежду на новые встречи в других магазинах сети.

Сеть пиццерий "1708" уходит из ТРЦ Киева

В сентябре сеть пиццерий "1708" объявила о решении прекратить работу заведений в торгово-развлекательных центрах Киева. Причиной стали сокращение посещаемости фудкортов из-за воздушных тревог и падение выручки, которое может достигать 35%.

Ранее компания рассматривала ТРЦ как перспективный канал быстрого расширения: там можно было получить высокий поток посетителей, потратить относительно немного на открытие точки и повысить узнаваемость бренда. Однако с 2024 года количество чеков на фудкортах начало стабильно сокращаться.

В 2026 году сеть уже покинула столичные ТРЦ Lavina Mall и Retroville. Также компания объявила о намерении выйти из Respublika Park.

Дополнительными проблемами для сети стали подорожание продуктов и перебои с поставками. По предварительным оценкам компании, в сентябре фудкост мог вырасти на 1,5–1,8%.

Gastro Family закрыла два заведения BPSH в центре Киева

Ресторанная сеть Gastro Family закрыла два заведения стритфуда BPSH в центре Киева – на улице Антоновича и Большой Васильковской. Обе локации утратили экономическую эффективность из-за сокращения количества посетителей.

Владелица Gastro Family Елена Борисова говорит, что значительная часть офисов вблизи заведений прекратила работу. Речь идет о локациях на улице Антоновича, возле станции метро "Олимпийская", и на Большой Васильковской, на площади Украинских Героев. Кроме того, существенно уменьшился поток студентов и прохожих.

В результате посетителей стало недостаточно для рентабельной работы ресторанов. В компании также ожидали, что зимой ситуация может ухудшиться.