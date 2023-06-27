Комиссии будут еще выше: MasterCard и Visa хотят поднять цены за сделки с карточками

Похоже, что с войной в Украине многие бизнесы просто перестают считаться. Нашей экономике удается держаться героическими усилиями, но некоторые компании уже воспринимают это как обыденность.

Банки и платежные системы договорились о том, что с 1 июля вернут довоенную ставку interchange. Уже через несколько дней комиссия за безналичные платежи должна вырасти до 0,9%.

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Как повышение комиссии повлияет на игроков рынка

Договоренность между банками и платежными системами была достигнута на совещании в Национальном банке Украины. Ассоциация ритейлеров Украины попросила власть, финучреждения и платежные системы не идти на такой шаг, по крайней мере, до конца военного положения.

Дело в том, что речь идет о сотнях миллионов гривен дополнительных расходов в год. Наша экономика и так в сложном положении, и такой шаг может стать еще одним мощным ударом по ее стабильности.

Ритейлеры предложили оставить ставку на уровне 0,7% к концу войны. НБУ такое предложение поддержал, ведь оно "выдерживает баланс интересов бизнеса и банков".

В свою очередь банки начали угрожать введением комиссии на обслуживание карт. Если ставку interchange увеличат, может возрасти и размер обслуживания, в результате чего цены в розничных сетях пойдут вверх.