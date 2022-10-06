Не выдержала многолетнего давления: материнская компания Google полностью ушла с рынка Китая

Материнская компания Google и Youtube Alphabet вывела свой последний продукт из Китая – гугл-переводчик. Таким образом, американский техногигант полностью ушел с китайского рынка.

Теперь, когда китайские пользователи вводят translate.google.com.cn, их автоматически перенаправляет на домен онлайн-переводчика в Гонконге. Западные издания отмечают, что прекращение работы Google Translate в Китае означает провал попытки Alphabet снова выйти на крупнейший в мире рынок из-за мощного давления коммунистических властей страны.

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Почему Alphabet выводит свои продукты с китайского рынка

Согласно официальному сообщению пресс-службы Alphabet, компания прекратила работу Google Translate на материковом Китае из-за низкого уровня использования продукта. При этом, издание South China Morning Post отмечает, что только в августе сервисом воспользовались более 53,5 миллионов китайских пользователей смартфонов и ПК.

Кроме того, Fortune утверждает, что в 2017 году Google инвестировала в ускорение роста онлайн-переводчика в Китае, запустив приложение для мобильных устройств.

В то же время, прекращение работы Google Translate происходит на фоне роста напряжения между Пекином и Вашингтоном касательно деятельности технологических групп и производства технологий, в частности полупроводников и искусственного интеллекта.

Многолетние попытки наладить отношения

Alphabet является одной из международных компаний, присутствующих почти во всех странах мира, иногда даже тех, где правят автократы и диктаторы. Тем не менее, вторая экономика мира – Китай – сопротивлялась техногиганту еще с момента его выхода на китайский рынок.

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Alphabet появились в Китае в 2005 году. Основной продукт компании, поисковик Google, сразу столкнулся не только с высокой конкуренцией со стороны местного гиганта Baidu, но и с давлением коммунистических властей страны. Сначала офис Alphabet работал в Пекине, однако уже в 2010 году представительство было перенесено в Гонконг, чтобы удалиться от центральной власти и политики жесткой цензуры, которую она преследует.

Постепенно Google стал недоступным по всей стране – монополию в отрасли получили местные игроки, в частности Baidu и Tencent. В 2018 году генеральный директор компании Сундар Пичаи пытался примириться с Пекином, и техногигант даже занимался разработкой специальной версии поисковика, отвечающей местной политике цензурирования, ограничивая доступ к определенным информационным ресурсам и фильтруя ключевые запросы.

Этот проект, известный под названием Dragonfly, подвергли критике сотрудники Alphabet и правозащитные группы. Поэтому в 2020 году Google окончательно отказалась от реализации инициативы и заявила, что больше не будет преследовать приоритеты китайских политиков.