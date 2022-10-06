Тепер, коли китайські користувачі вводять translate.google.com.cn, їх автоматично перенаправляє на домен онлайн-перекладача у Гонконзі. Західні видання зазначають, що припинення роботи Google Translate у Китаї означає провал спроби Alphabet знову вийти на найбільший у світі ринок через потужний тиск комуністичної влади країни.

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Чому Alphabet виводить свої продукти з китайського ринку

За офіційним повідомленням пресслужби Alphabet, компанія припинила роботу Google Translate на материковому Китаї через низький рівень використання продукту. Проте, видання South China Morning Post зазначає, що лише у серпні сервісом скористалися понад 53,5 мільйона китайських користувачів смартфонів та ПК.

Крім того, Fortune стверджує, що у 2017 році Google інвестував у прискорення зростання онлайн-перекладача у Китаї, запустивши додаток для мобільних пристроїв.

Водночас, припинення роботи Google Translate відбувається на тлі зростання напруги між Пекіном та Вашингтоном щодо діяльності технологічних груп та виробництва технологій, зокрема напівпровідників та штучного інтелекту.

Багаторічні спроби налагодити стосунки

Alphabet є однією із міжнародних компаній, що присутні майже у всіх країнах світу, іноді навіть у тих, де правлять автократи та диктатори. Проте, друга економіка світу – Китай – чинила опір техногіганту ще з моменту його виходу на китайський ринок.

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Alphabet з'явились у Китаї у 2005 році. Основний продукт компанії, пошуковик Google, одразу зіткнувся не лише з високою конкуренцією з боку місцевого гіганта Baidu, але й з тиском комуністичної влади країни. Спершу офіс Alphabet працював у Пекіні, однак вже у 2010 році представництво було перенесено до Гонконгу, щоб віддалитись від центральної влади та політики жорсткої цензури, яку вона наслідує.

Поступово Google став недоступним по всій країні – монополію у галузі отримали місцеві гравці, зокрема Baidu та Tencent. У 2018 році генеральний директор компанії Сундар Пічаї намагався примиритися з Пекіном, й техногігант навіть займався розробкою спеціальної версії пошуковика, яка б відповідала місцевій політиці цензурування, обмежуючи доступ до певний інформаційних ресурсів та фільтруючи ключові запити.

Цей проєкт, відомий під назвою Dragonfly, розкритикували співробітники Alphabet та правозахисні групи. Тож у 2020 році Google остаточно відмовився від реалізації ініціативи та заявив, що більше не переслідуватиме пріоритетів китайських політиків.