Mazda хочет инвестировать почти 11 миллиардов долларов в производство электромобилей

Mazda Motor Corp планирует инвестировать 10,6 миллиарда долларов в электрификацию своих автомобилей. Также японская автокомпания сообщила, что рассматривает возможность инвестирования в производство аккумуляторов.

Инвестиционный план Mazda

21 ноября в автокомпании сообщили, что они не только планируют инвестировать немалую сумму в электрокары и производство аккумуляторов, но также повысила целевой показатель продаж электромобилей (EV) до 40% от общего мирового объема к 2030 году.

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Инвестиции в размеребудут осуществлены вместе с партнерами и будут направлены на исследования и разработки.

Руководство Mazda отказалось предоставить детальный график инвестиций, добавив, что это будет зависеть от того, насколько скоро электромобили станут популярны.

Автопроизводитель заявил, что договорился о сотрудничестве с семью компаниями, включая производителя электрических компонентов Rohm Co для совместной разработки и производства электрических приводов.

Агентство Reuters отмечает, что инвестиционный план Mazda следует за аналогичными объявлениями в этом году японских конкурентов, таких как Toyota и Honda, которые были раскритикованы защитниками окружающей среды и "зелеными" инвесторами-активистами за медленную электрификацию.

Мы будем способствовать полноценному запуску аккумуляторных электромобилей и рассмотрим возможность инвестирования в производство аккумуляторов. По нашим оценкам, доля электромобилей Mazda в мировых продажах вырастет до диапазона от 25% до 40% по состоянию на 2030 год.

– говорится в заявлении Mazda.