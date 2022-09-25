Вслед за Toyota: Mazda может полностью прекратить производство авто в россии

Японская Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей в россии. Отмечается, что перебои в цепочках поставок, вызванные войной в Украине, делают невозможной работу компании на рынке страны-агрессорки.

О такой же "проблеме" ранее сообщил еще один японский автопроизводитель Toyota – возобновить поставки комплектующих в россию не удалось. Поэтому компания решила закрыть свой завод в Санкт-Петербурге и уволить сотрудников офиса в Москве.

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Вероятный выход Mazda с российского рынка

Представитель автогиганта сообщил, что Mazda не видит реальной возможности возобновить производство в стране-агрессорке и поэтому ведет переговоры со своим российским партнером "Соллерс Авто" и другими заинтересованными сторонами. Вместе с тем решение о прекращении продаж, техническом обслуживании авто в россии и судьбе местных сотрудников пока не принято.

Добавим, что Mazda в 2012 году вместе с российским "Соллерсом" запустили совместное ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке. Компании владеют равными долями общества с ограниченной ответственностью и, вероятно, Mazda намерена передать все 100% юрлица именно "Соллерсу".

Отметим, что в прошлом году на заводе во Владивостоке было собрано около 30 тысяч автомобилей различных моделей бренда Mazda. Однако еще в марте этого года японский автогигант заявил о прекращении поставок комплектующих своему дочернему предприятию на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину.