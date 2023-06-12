Он помогает даже "троллить": как ChatGPT стал частью войны между McDonald's и Burger King

ChatGPT активно ворвался во все сферы нашей деятельности. Интересно, что даже смм-ники нашли ему интересное применение.

Burger King и McDonald's в очередной раз решили "помериться" бургерами. Это привело к очень забавной ситуации.

Читайте также "Умные" города уже появляются в Украине: какие инновации внедряются

Как Burger King и McDonald's воюют с помощью ChatGPT

В Бразилии Burger King и McDonald's разместили свои билборды рядом. Интересно, что оба рекламных сообщения говорят о том, что бургер от компании является "самым знаковым" бургером.

Оказывается, оба рекламных сообщения составлял ChatGPT. У них даже подобный дизайн, поэтому смм-ники, пользуясь искусственным интеллектом, не позаботились даже об оригинальности.

Ранее McDonald's публично спросил у ChatGPT о наиболее известном бургере в мире, и получил в ответ свой продукт. Burger King решил не отставать от конкурента, но сделал не слишком убедительный шаг.