McDonald's отказывается от трубочек

В сети ресторанов McDonald's в Украине вводят постепенное сокращение использования трубочек. Отныне холодные напитки в залах будут подаваться без соломинки, а бумажные трубочки заменяют на новые экокрышки или будут выдавать их только по запросу.

Как будут выдавать напитки

Для заказов "с собой" или на вынос вводятся новые бумажные крышечки с отверстием. Как объяснила компания, этот шаг – часть большей экоинициативы по уменьшению лишней упаковки, информирует 24 Канал.

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С недавних пор у нас появились новые бумажные крышечки, из которых удобно пить просто через отверстие. А в залах ресторанов мы подаем холодные напитки без крышечки. Поэтому пить из стаканчика тоже будет комфортно,

– заверили в компании.

Для некоторых напитков трубочки таки оставят

В McDonald's отметили, что трубочки постепенно исчезнут из всех форматов обслуживания. Исключение составят только Макшейки и лимонады, где использование соломинок остается необходимым.

"Понимаем, что такие изменения могут быть непривычными. Однако это еще один шаг на пути к уменьшению лишней упаковки и заботы об окружающей среде", – говорится в официальном сообщении.

К слову, с 2024 года McDonald's в Украине уже отказался от пластиковых трубочек, заменив их на бумажные.