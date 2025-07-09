McDonald's отказывается от трубочек
- McDonald's в Украине постепенно сокращает использование трубочек, предлагая новые экокрышки и выдавая трубочки только по запросу.
- Новые бумажные крышечки вводятся для заказов "с собой", а исключения составят только шейки и лимонады.
В сети ресторанов McDonald's в Украине вводят постепенное сокращение использования трубочек. Отныне холодные напитки в залах будут подаваться без соломинки, а бумажные трубочки заменяют на новые экокрышки или будут выдавать их только по запросу.
Как будут выдавать напитки
Для заказов "с собой" или на вынос вводятся новые бумажные крышечки с отверстием. Как объяснила компания, этот шаг – часть большей экоинициативы по уменьшению лишней упаковки, информирует 24 Канал.
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С недавних пор у нас появились новые бумажные крышечки, из которых удобно пить просто через отверстие. А в залах ресторанов мы подаем холодные напитки без крышечки. Поэтому пить из стаканчика тоже будет комфортно,
– заверили в компании.
Для некоторых напитков трубочки таки оставят
В McDonald's отметили, что трубочки постепенно исчезнут из всех форматов обслуживания. Исключение составят только Макшейки и лимонады, где использование соломинок остается необходимым.
"Понимаем, что такие изменения могут быть непривычными. Однако это еще один шаг на пути к уменьшению лишней упаковки и заботы об окружающей среде", – говорится в официальном сообщении.
К слову, с 2024 года McDonald's в Украине уже отказался от пластиковых трубочек, заменив их на бумажные.