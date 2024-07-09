Благотворительный чизбургер: McDonald's собирает средства на помощь "Охматдету"

Компания планирует собрать средства на поддержку детской специализированной больницы "Охматдет", которая пострадала от ракетной атаки россиян.

Помощь разрушенной детской больнице

Компания McDonald's планирует собрать не менее 1 миллиона гривен в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", которая значительно пострадала в результате ракетной атаки в понедельник.

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Поэтому, вся прибыль от продажи чизбургера за 9 июля будет направлена на нужды детской больницы.

Всю прибыль от продажи Чизбургера за 9 июля МакДональдз Украина направит благотворительной организации "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" на поддержку и целевые потребности детской больницы "Охматдет" в Киеве,

– заявила компания.

Также в McDonald's отметили, что каждый желающий может сделать прямой взнос по ссылке.