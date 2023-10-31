McDonald's сообщил о резком росте прибыли по всему миру: в чем секрет успеха

Третий квартал 2023 года стал для McDonald's очень успешным. Компании удалось увеличить свои доходы на миллионы долларов.

Рост доходов McDonald's

McDonald's отчитался о том, что сумел увеличить чистую прибыль на 17% по сравнению с предыдущим кварталом. Показатель составил 2,3 млрд долларов.

Интересно Twitter/X теперь стоит 19 миллиардов долларов: Маск его покупал за 44 миллиарда

Что касается продаж, то они выросли по всему миру и составили 6,69 миллиарда долларов. Рост показателя был зафиксирован на уровне 14%.

Как сообщили в компании, увеличить прибыль удалось благодаря популярным акциям, позволяющим привлекать больше клиентов. Негативное влияние роста цен в ресторанах США благодаря акциям также удалось минимизировать.

Положительный эффект дали скидки на Big Mac или Chicken McNuggets в Великобритании. Также большой успех имело меню McSmart, которое создали специально для немецкого рынка.

В McDonald's заметили, что в США клиенты с годовым доходом до 45 тысяч долларов начали тратить меньше, зато более обеспеченные клиенты стали больше тратить в McDonald's, а не в других ресторанах.