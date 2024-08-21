Рост просто сумасшедший: McDonald's увеличил прибыль на 82%

Компания McDonald's показала финансовые показатели по итогам первого полугодия 2024 года. Результаты развития сети просто поражают.

Рост доходов

Как свидетельствуют финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, прибыль McDonald's в Украине составила 874,8 миллиона гривен. Это аж на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Сейчас сеть в Украине насчитывает около 100 ресторанов, и сеть планирует расти даже несмотря на то, что в стране идет война.

Украинский бизнес также растет

Тысяча крупнейших украинских компаний в 2023 году заработали 7,2 триллиона долларов. Это на 20% больше предыдущего показателя.

Почти половина этих предприятий работает в Киеве, они генерируют 52% общего дохода. Также среди лидеров Днепропетровская, Киевская, Львовская и Одесская области.