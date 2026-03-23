"Дила", "Синэво" и другие медкомпании заработали 17 миллиардов за год: кто еще в рейтинге
- Общий доход ТОП-10 медицинских компаний Украины достиг 17,91 миллиардов гривен, что на 23% больше чем в прошлом году.
- Лидером остается Медицинский центр "Добробут" с 4,23 миллиарда гривен дохода, а "Дила" и "Синэво Украина" занимают соответственно второе и третье места.
Медицинский бизнес в Украине продолжает наращивать обороты. По итогам Индекса Опендатаботу-2026 десятка ведущих компаний отрасли заработала более 17 миллиардов гривен –и это существенно больше, чем годом ранее.
Кто в рейтинге ТОП-10 медицинских компаний Украины?
Общий доход лидеров рынка достиг 17,91 миллиардов гривен, что примерно на 23% превышает показатели предыдущего периода, пишет Опендатабот.
Смотрите также Новые налоги сформируют новые цены: какой бизнес может пострадать первым от введения НДС
При этом расстановка сил в ТОПе не меняется уже третий год подряд. Большинство компаний смогли нарастить выручку, а все участники рейтинга впервые вышли в плюс.
Кто возглавил рейтинг:
1. Медицинский центр "Добробут-поликлиника"
Лидером остается Медицинский центр "Добробут", который заработал 4,23 миллиарда гривен – это почти четверть от общего дохода ТОП-10. За год компания прибавила 27% и показала наибольшую прибыль среди всех – более 533 миллионов.
2. Сеть лабораторий "Дила"
Второе место удерживает "Дила" с результатом 3,58 миллиарда гривен. Ее доход вырос на 30%, а прибыль – до 155 миллионовю
3. "Синэво Украина"
Третью строчку занимает "Синэво Украина", которая нарастила доход до 3,27 миллиардов гривен (+39%). Компании удалось выйти из минуса и завершить год с прибылью более 216 миллионов.
4. "Смартлаб"
"Смартлаб" второй год подряд остается на четвертом месте. Его доход вырос до 1,49 миллиарда гривен (+28%), а прибыль – до 34,5 миллионов.
5. CSD LAB
CSD LAB поднялась на пятую позицию с доходом 1,16 миллиарда гривен (+35%). В то же время прибыль компании заметно просела и составила лишь чуть более 11 миллионов.
Новый закон о налогообложении для компаний: как это может повлиять на бизнес Украины?
Как пояснил для 24 Канала экономист Олег Гетман, вероятность того, что новый налоговый законопроект заработает с 2027 года довольно низкая. Он прогнозирует, что это будет или с 2028 года, или в год, когда Украина присоединится к ЕС.
Кроме того, по мнению Гетмана, предприниматели неохотно будут переходить в случае принятия законопроекта на НДС, в частности он говорит, что это может сделать только от 20% до 30% ФЛП. А все остальные скорее всего воспользуются схемой дробления ФЛП, открыв его на кого-то из членов семьи.
Соответственно ожидать, что после изменения налогообложения цены на все товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС. В то же время их доля в общем товарообороте является сравнительно небольшой, а потому общее влияние на цену будет ограниченным.
Новости украинского бизнеса
Бизнес в Украине будет финансировать срочные ремонты дорог на 2,5 миллиона квадратных метров как часть гарантийных обязательств подрядчиков, тогда как государство будет финансировать основную часть в долг.
Компании из рейтинга ритейла в Индексе Опендатаботу 2026 заработали более 647 миллиардов гривен за прошлый год. В ТОП-10 компаний розничной торговли вошли "АТБ", "Сильпо" и "Аврора", с порогом вхождения 30 миллиардов гривен дохода.