"Дила", "Синэво" и другие медкомпании заработали 17 миллиардов за год: кто еще в рейтинге

Медицинский бизнес в Украине продолжает наращивать обороты. По итогам Индекса Опендатаботу-2026 десятка ведущих компаний отрасли заработала более 17 миллиардов гривен –и это существенно больше, чем годом ранее.

Кто в рейтинге ТОП-10 медицинских компаний Украины?

Общий доход лидеров рынка достиг 17,91 миллиардов гривен, что примерно на 23% превышает показатели предыдущего периода, пишет Опендатабот.

При этом расстановка сил в ТОПе не меняется уже третий год подряд. Большинство компаний смогли нарастить выручку, а все участники рейтинга впервые вышли в плюс.

Кто возглавил рейтинг:

1. Медицинский центр "Добробут-поликлиника"

Лидером остается Медицинский центр "Добробут", который заработал 4,23 миллиарда гривен – это почти четверть от общего дохода ТОП-10. За год компания прибавила 27% и показала наибольшую прибыль среди всех – более 533 миллионов.

2. Сеть лабораторий "Дила"

Второе место удерживает "Дила" с результатом 3,58 миллиарда гривен. Ее доход вырос на 30%, а прибыль – до 155 миллионовю

3. "Синэво Украина"

Третью строчку занимает "Синэво Украина", которая нарастила доход до 3,27 миллиардов гривен (+39%). Компании удалось выйти из минуса и завершить год с прибылью более 216 миллионов.

4. "Смартлаб"

"Смартлаб" второй год подряд остается на четвертом месте. Его доход вырос до 1,49 миллиарда гривен (+28%), а прибыль – до 34,5 миллионов.

5. CSD LAB

CSD LAB поднялась на пятую позицию с доходом 1,16 миллиарда гривен (+35%). В то же время прибыль компании заметно просела и составила лишь чуть более 11 миллионов.

Новый закон о налогообложении для компаний: как это может повлиять на бизнес Украины?

Как пояснил для 24 Канала экономист Олег Гетман, вероятность того, что новый налоговый законопроект заработает с 2027 года довольно низкая. Он прогнозирует, что это будет или с 2028 года, или в год, когда Украина присоединится к ЕС.

Кроме того, по мнению Гетмана, предприниматели неохотно будут переходить в случае принятия законопроекта на НДС, в частности он говорит, что это может сделать только от 20% до 30% ФЛП. А все остальные скорее всего воспользуются схемой дробления ФЛП, открыв его на кого-то из членов семьи.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Соответственно ожидать, что после изменения налогообложения цены на все товары резко вырастут, не стоит. Это коснется больше тех, кто все же будет платить НДС. В то же время их доля в общем товарообороте является сравнительно небольшой, а потому общее влияние на цену будет ограниченным.

Новости украинского бизнеса