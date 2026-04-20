Ударили цены на топливо: Meest поднимает тарифы на доставку по Украине

Meest ПОЧТА объявила об изменении тарифов на доставку по Украине из-за подорожания расходов на логистику, в том числе и на топливо. Новые цены начали действовать с 20 апреля 2026 года.

Какие новые тарифы Meest?

Причина роста стоимости тарифов – подорожание ключевых расходов, прежде всего горючего, а также обслуживание инфраструктуры, техники и партнерских сервисов, сообщили в Meest.

Изменения коснулись базовых тарифов по Украине – в среднем плюс 10 – 20 гривен, в зависимости от веса и способа доставки. То есть резкого скачка цен для массовых отправлений не произошло.

Обновленные ориентировочные цены выглядят так:

Документы: 60 гривен по городу и 65 – 70 гривен между городами; До 2 килограммов: 60 гривен в пределах города и 75 – 80 гривен между городами; До 5 килограммов: 95 гривен по городу и 100 – 110 гривен между городами.

Компания также сохранила несколько важных "бонусов" для клиентов:

бесплатный возврат посылок до 30 килограммов, если получатель отказался;

бесплатные упаковочные материалы для определенных типов отправлений.

В то же время компания оставила еще один способ сэкономить: при оформлении отправления через мобильное приложение автоматически действует скидка 10%. Это частично компенсирует повышение тарифов и позволяет платить меньше даже после изменений.

Что происходит с рынком топлива сейчас?

Еще раньше Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что страны ЕС должны готовиться к возможным перебоям по поставкам энергоносителей, передает.

Поэтому в конце марта этого года Европа начала рассматривать возможность восстановления мер по энергетическому кризису, которые были применены еще в 2022 году, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, а поставки газа из страны были существенно сокращены.

Среди нынешних предложений по ситуации, которая была вызвана войной в Иране, является ограничение сетевых тарифов и налогов на электроэнергию.

Но эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко в комментарии для 24 Канала заявил, что на самом деле в рыночной экономике такого понятия, как дефицит, не бывает. Это бывает только в случае масштабных аварий, стихийного бедствия и тому подобное.

Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Дело в том, что когда происходит какое-то уменьшение ресурса, то цены растут. А значит, уменьшается и само потребление. Таким образом, никакого дефицита по дизтоплива или бензина в ЕС нет. А отображается он условно в росте цены.

Похожее мнение высказывает и энергетический эксперт Сергей Куюн для 24 Канала. Он объясняет, что сейчас говорить о дефиците топлива и рост цены не очень целесообразно, потому что на самом деле стоимость упала.

Если сначала нефть стоила ориентировочно 100 долларов за баррель, то сейчас это уже 92 доллара за баррель, что, соответственно, влияет и на стоимость топлива.

Несмотря на это, для нас нефть не очень репрезентативна, потому что мы ее не покупаем, говорит Куюн. Здесь стоит больше обращать внимание на стоимость нефтепродуктов, например дизель.

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 Если биржевая цена на дизтопливо на пике была условно 1 500 долларов за тонну, то сейчас можно условно говорить, что она уже ориентировочно 1 000 долларов. То есть рынок пошел вниз и достаточно серьезно.

Кроме того, уже неделю как закупочные цены на внутреннем рынке, то есть украинском, стали ниже розничных ориентировочно на 7 – 8 гривен на литре. Хотя до этого весь месяц они были выше розничных.

