Мемкоин Трампа становится популярнее: цена новой криптовалюты резко подорожала за сутки
Всего за 1 день криптовалюта Дональда Трампа выросла на 578%. Объем торгов TRUMP Coin за сутки превысил 11 миллиардов долларов.
Люди называют криптовалюту Трампа "мемкоином". Об этом пишет 24 Канал.
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Монета Трампа резко подорожала
Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту. В первый день пользователям было доступно 200 миллионов монет, а в течение трех лет их количество должно вырасти до 1 миллиарда. Новоизбранный президент США не был сторонником "крипты", но во время предвыборной кампании обещал сделать Соединенные Штаты "криптостолицей планеты".
По состоянию на 19 января криптомонета "$TRUMP" стоит более 45 долларов.
По информации некоторых американских СМИ, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует объявить криптовалютную политику национальным приоритетом.
Монета Трампа– это новый криптовалютный токен, созданный на блокчейне Solana. Мем-токен сочетает в себе элементы цифровых активов и социального движения. По официальной информации от разработчиков проекта, токен создан для празднования лидерства и несокрушимого духа Дональда Трампа.
Запуск криптомонеты Трампа вызвал огромный резонанс в финансовом мире. Новость не успела разлететься по сети, как рыночная капитализация мемкоина достигла 5,74 миллиарда долларов, а объем торгов за сутки превысил 11 миллиардов долларов. Вероятно, у ценителей "крипты" появился большой интерес к этому проекту.
Аналитики предполагают, что криптомонета Трампа может стать началом новой эры во взаимодействии политики и цифровых активов.