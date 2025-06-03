Meta заключила контракт на 20 лет с крупнейшим ядерным энергетическим оператором

Компания Meta Platforms Inc., в которую входят Facebook, Instagram и WhatsApp, подписала долгосрочный контракт с крупнейшим ядерным оператором США – Constellation Energy Corp. Соглашение предусматривает 20-летние поставки электроэнергии с АЭС Клинтон, что в Иллинойсе, начиная с 2027 года.

Детали сделки

Как сообщает Bloomberg, контракт заключили после завершения государственной поддержки атомной станции, передает 24 Канал. В рамках договоренностей Constellation будет инвестировать в модернизацию Клинтон и увеличение ее мощности на 30 МВт. Кроме того, компания рассматривает возможность строительства второго энергоблока, который уже имеет предварительное федеральное одобрение.

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Что побудило к этому Meta

Рост спроса на электроэнергию из-за развития центров обработки данных и искусственного интеллекта заставляет технологические гиганты искать стабильные, безуглеродные источники энергии. Заключенный контракт с Meta может стать примером для других компаний, планирующих долгосрочные инвестиции в надежное энергообеспечение.

Справочно. Clinton – одна из ключевых атомных станций США, которая работает с 1987 года. Ее мощности хватает для обеспечения электроэнергией около 800 тысяч американских домохозяйств. В 2024 году Constellation подала заявку на продление действия лицензии АЭС до 2047 года.

На фоне новостей о контракте с Meta акции Constellation выросли более чем на 13% на предрыночных торгах, достигнув 355,5 долларов. Это сигнал, что рынок положительно реагирует на партнерства между IT-компаниями и поставщиками "зеленой" энергии.