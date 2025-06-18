Meta предлагает до 100 миллионов долларов за специалистов OpenAI, Альтман

Meta пыталась переманить работников OpenAI, предлагая им бонусы до 100 миллионов долларов, а также еще большие годовые компенсационные пакеты в случае подписания контракта.

Цукерберг "хантит" лучших из OpenAI

Об этом сообщил гендиректор OpenAI Сэм Альтман, информирует 24 Канал со ссылкой на CNBC. В частности, корпорация Цукерберга хотела переманить многих людей из OpenAI. И, по словам Альтмана, пока ни один из лучших специалистов компании не согласился на предложение конкурентов.

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"Я слышал, что в Meta считают нас своими крупнейшими конкурентами. Их усилия по созданию искусственного интеллекта не дали ожидаемых результатов, и я уважаю стремление действовать проактивно, даже агрессивно и искать новые пути", – отметил Альтман.

Meta активно инвестирует в ИИ

Также он отметил, что Цукерберг лично занимается созданием команды по разработке ИИ-системы уровня "суперинтеллекта". Более того, компания уже инвестировала миллиарды долларов в исследовательскую лабораторию Meta AI, которая, в частности, держит фокус на открытии модели искусственного интеллекта Llama.

Как известно, Meta купила 49% стартапа Scale AI за 14,3 миллиарда долларов и переманила основателя Александра Ванга вместе с частью команды.