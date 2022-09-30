Meta впервые в своей истории сократит штат и бюджеты для команд: Цукерберг анонсировал планы

Основатель Meta Platforms Марк Цукерберг объявил о масштабных планах по реорганизации команд и сокращению численности персонала. Это произойдет впервые с момента основания компании, что свидетельствует о конце эпохи роста техногиганта.

По словам Цукерберга, на Meta ожидает первое большое сокращение бюджета за всю историю компании, которая тянется с 2004 года. Ранее СМИ писали, что техногигант уже начал увольнять сотрудников, чтобы сократить расходы.

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Планы Meta

О неутешительных для ряда сотрудников планах Цукерберг рассказал во время еженедельной сессии вопросов и ответов с работниками. Он сообщил, что компания заморозит найм и реструктуризирует некоторые команды, чтобы сократить расходы и пересмотреть собственные приоритеты.

По его словам, в 2023 году Meta, вероятно, "станет меньшей компанией, чем в текущем году". Цукерберг также добавил, что произойдут сокращения бюджетов большинства команд – даже тех, которые демонстрируют рост. При этом миллиардер убежден, что отдельные команды "разберутся, как справиться с изменениями численности персонала".

Как пишет Bloomberg, сокращение расходов и прекращение найма сотрудников – это самое серьезное признание Meta в том, что рост доходов от рекламы замедляется на фоне конкуренции за внимание пользователей социальных сетей.

Вместе с тем сейчас не идеальное время для сокращений, ведь кроме экономического давления, персонифицированный рекламный бизнес компании потерял часть потребителей из-за новых ограничений конфиденциальности со стороны Apple на отслеживание пользователей iPhone.

Тем временем TikTok продолжает оказывать серьезную конкуренцию, переманивая молодых пользователей из Instagram, а Цукерберг продолжает делать дорогую ставку на метавселенную. К слову, акции Meta на фоне неутешительных новостей от Цукерберга упали на 3,7%. В целом же акции компании на протяжении 2022 года подешевели примерно на 60%.