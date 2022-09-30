За словами Цукерберга, на Meta чекає перше велике скорочення бюджету за всю історію компанії, що тягнеться з 2004 року. Раніше ЗМІ писали, що техногігант вже почав звільняти співробітників, щоб скоротити витрати.

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Плани Meta

Про невтішні для низки співробітників плани Цукерберг розповів під час щотижневої сесії питань та відповідей з працівниками. Він повідомив, що компанія заморозить найм та реструктуризує деякі команди, аби скоротити витрати та переглянути власні пріоритети.

За його словами, у 2023 році Meta, ймовірно, "стане меншою компанією, ніж цього року". Цукерберг також додав, що відбудуться скорочення бюджетів більшості команд, – навіть тих, що демонструють зростання. При цьому, мільярдер переконаний, що окремі команди "розберуться, як впоратися зі змінами чисельності персоналу".

Як пише Bloomberg, скорочення витрат і припинення найму співробітників – це найсерйозніше зізнання Meta у тому, що зростання доходів від реклами сповільнюється на тлі конкуренції за прихильність користувачів соціальних мереж.

Разом з тим, нині не ідеальний час для скорочень, адже окрім економічного тиску, персоніфікований рекламний бізнес компанії втратив частину споживачів через нові обмеження конфіденційності з боку Apple на відстеження користувачів iPhone.

Тим часом TikTok продовжує чинити серйозну конкуренцію, переманюючи молодих користувачів з Instagram, а Цукерберг й далі робить дорогу ставку на метавсесвіт. До слова, акції Meta на тлі невтішних новин від Цукерберга впали на 3,7%. Загалом же акції компанії впродовж 2022 року здешевіли приблизно на 60%.