Важная отрасль России летит в пропасть: "Северсталь" заговорила об обвале прибыли на 54%

В России резко просело потребление стали, и темпы падения только набирают обороты. По итогам первого квартала 2026 года внутренний спрос уменьшился на 15% в годовом измерении. Для сравнения: за весь 2025 год спад составил 14%.

Кризис металлургии в России: что известно?

По данным ПАО "Северсталь", одного из ведущих производителей стали в стране, снижение потребления стали в России ускорилось в первом квартале на фоне замедления экономики, пишет Bloomberg.

Однако проблемы металлургов – лишь отражение более широкой картины.

Российская экономика начала замедляться после периода относительной стабильности, который длился с 2022 года;

Один из ключевых факторов – жесткая политика Центрального банка России.

Высокие процентные ставки, введены для сдерживания инфляции, фактически "душат" бизнес и снижают спрос на промышленную продукцию.

На фоне слабого спроса внутренние цены также пошли вниз. В частности, стоимость горячекатаного проката – одного из ключевых продуктов – в первом квартале снизилась на 7% в годовом измерении.

Как приходит в упадок российская "Северсталь"?

Финансовые показатели "Северстали" резко ухудшились:

выручка упала на 19% –до 145,3 миллиардов рублей;

прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа упала на 54% – до 17,9 миллиардов рублей;

рентабельность просела до 12% – один из самых низких уровней в истории компании.

Фактически речь идет не просто о спаде, а о серьезном ударе по эффективности бизнеса.

Чтобы удержаться на плаву, компания уже вынуждена урезать расходы: сокращаются инвестиции, расходы на персонал и техническое обслуживание.

Несмотря на это, "Северсталь" пока выглядит стабильнее многих конкурентов – производство работает на полную. А вот ситуация у Магнитогорского металлургического комбината значительно сложнее. Там уже:

останавливают часть мощностей

сокращают инвестиции

оптимизируют управленческий персонал

Насколько металлургия важна для России?

На российскую металлургию давят высокая ключевая ставка Центрального банка и крепкий курс рубля. Кредиты слишком дороги для бизнеса, а сильный рубль ограничивает доходы от экспорта. Об этом в комментарии 24 Канала экономист Иван Ус.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Когда мы смотрим на экономику России, первая – это нефтегазовая отрасль, но вторая – металлургия. Это очень легко понять, если посмотреть российский список Forbes. Где основные миллиардеры? Это либо нефть, либо металлы. Мордашов – "Северсталь", Лисин – "Новолипецкий металлургический комбинат", Рашников – "Магнитогорский комбинат".

Сейчас крупные производители стали в России начинают сворачивание мощностей из-за спада внутреннего спроса и ограниченных экспортных возможностей.

Например, один из гигантов отрасли "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам 2025 года был загружен на 70 – 80% и в итоге получил почти 15 миллиардов рублей чистого убытка.

Интересно! В 2026 году загрузка производственных мощностей ММК снизилась до 60%, поэтому его руководство прибегло к оптимизации расходов, в частности на ремонты оборудования, реализацию инвестиционной программы, а также сокращению управленческого персонала всех уровней на 10%.

Экономист Иван Ус говорит, что учитывая положение отрасли риски дальнейших сокращений работников крупных металлургических предприятий очень высоки. Эксперт напомнил, что еще в июне 2025 года на Петербургском экономическом форуме гендиректор "Северстали" Александр Шевелев предположил возможность остановки металлургических предприятий в России из-за действующей монетарной политики.

Что истощает экономику России?