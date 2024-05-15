Финский Metsä Group продал все свои дочерние компании в России

Финский лесопильный концерн Metsä Group объявил о полном выходе с рынка России. Компания продала все дочерние филиалы в стране-агрессоре.

Metsä Group вышел из России

13 мая финский лесопильный концерн завершил транзакцию, в результате которой VLP Group получил право собственности на дочерние предприятия группы. К ним относятся:

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ООО "Метса Свирь";

ООО "Метса Форест Санкт-Петербург";

ООО "Метса Форест Подпорожье";

ООО "Метса Борд Рус".

Обе стороны решили не рассчитывать цену сделки.

С 2003 по 2017 год Metsä Group владела миноритарным пакетом акций VLP Group. Уже 2022 году Metsä Group прекратила свою деятельность в России, в частности лесопильного завода "Свирь" и заготовку древесины и продажу картона.

Соответственно теперь концерн не владеет никакими активами в России.

Отношение Финляндии к России

В прошлом году Финляндия столкнулась с мигрантами, которые прибывали на границу со стороны России. В основном это были выходцы из Сомали и Ирака.

Из-за такого потока мигрантов, стране пришлось закрыть границу с Россией.

Впоследствии выяснилось, что за наплывом мигрантов стоят российские спецслужбы. Власти Мурманска автобусами довозили мигрантов до границы с Финляндией