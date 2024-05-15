Metsä Group вышел из России
13 мая финский лесопильный концерн завершил транзакцию, в результате которой VLP Group получил право собственности на дочерние предприятия группы. К ним относятся:
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- ООО "Метса Свирь";
- ООО "Метса Форест Санкт-Петербург";
- ООО "Метса Форест Подпорожье";
- ООО "Метса Борд Рус".
С 2003 по 2017 год Metsä Group владела миноритарным пакетом акций VLP Group. Уже 2022 году Metsä Group прекратила свою деятельность в России, в частности лесопильного завода "Свирь" и заготовку древесины и продажу картона.
Соответственно теперь концерн не владеет никакими активами в России.
Отношение Финляндии к России
В прошлом году Финляндия столкнулась с мигрантами, которые прибывали на границу со стороны России. В основном это были выходцы из Сомали и Ирака.
Впоследствии выяснилось, что за наплывом мигрантов стоят российские спецслужбы. Власти Мурманска автобусами довозили мигрантов до границы с Финляндией