Metsä Group вийшов з Росії
13 травня фінський лісопильний концерн завершив транзакцію, в результаті якої VLP Group отримав право власності на дочірні підприємства групи. До них належать:
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- ТОВ "Метса Свір";
- ТОВ "Метса Форест Санкт-Петербург";
- ТОВ "Метса Форест Підпорожжя";
- ТОВ "Метса Борд Рус".
З 2003 по 2017 рік Metsä Group володіла міноритарним пакетом акцій VLP Group. Уже 2022 році Metsä Group припинила свою діяльність в Росії, зокрема лісопильного заводу "Свір" та заготівлю деревини та продаж картону.
Відповідно тепер концерн не володіє жодними активами у Росії.
Ставлення Фінляндії до Росії
Торік Фінляндія зіштовхнулась з мігрантами, які прибували на кордон з боку Росії. В основному, це були вихідці з Сомалі та Іраку.
Згодом з'ясувалося, що за напливом мігрантів стоять російські спецслужби. Влада Мурманська автобусами довозила мігрантів до кордону з Фінляндією