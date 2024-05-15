Metsä Group вийшов з Росії

13 травня фінський лісопильний концерн завершив транзакцію, в результаті якої VLP Group отримав право власності на дочірні підприємства групи. До них належать:

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ТОВ "Метса Свір";

ТОВ "Метса Форест Санкт-Петербург";

ТОВ "Метса Форест Підпорожжя";

ТОВ "Метса Борд Рус".

Зверніть увагу! Обидві сторони вирішили не розраховувати ціну угоди.

З 2003 по 2017 рік Metsä Group володіла міноритарним пакетом акцій VLP Group. Уже 2022 році Metsä Group припинила свою діяльність в Росії, зокрема лісопильного заводу "Свір" та заготівлю деревини та продаж картону.

Відповідно тепер концерн не володіє жодними активами у Росії.

Ставлення Фінляндії до Росії

Торік Фінляндія зіштовхнулась з мігрантами, які прибували на кордон з боку Росії. В основному, це були вихідці з Сомалі та Іраку.

Нагадаємо! Через таки потік мігрантів, країні довелося закрити кордон з Росією.

Згодом з'ясувалося, що за напливом мігрантів стоять російські спецслужби. Влада Мурманська автобусами довозила мігрантів до кордону з Фінляндією