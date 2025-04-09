После падения Apple: какая компания возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира

После четырехдневного падения акций Apple на 23%, Microsoft снова стала самой дорогой компанией в мире. По результатам торгов 8 апреля ее рыночная капитализация достигла 2,64 триллиона долларов.

Сколько потеряла Apple

Тогда как капитализация Apple составила 2,59 триллиона долларов, сообщает CNBC, передает 24 Канал.

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Больше всего от последних торговых ограничений, наложенных президентом Дональдом Трампом, пострадала именно Apple. Это связано с сильной зависимостью компании от китайских поставщиков.

Цена на iPhone будет расти

Общий спад на индексе Nasdaq за четыре сессии составил 13%, а аналитики UBS прогнозируют, что из-за новых пошлин цена iPhone 16 Pro Max в США может вырасти на 350 долларов.

Ситуация на рынке

Недавно капитализация Apple, Microsoft и NVIDIA вместе превышала 3 триллиона долларов, но рыночные колебания внесли коррективы.

Несмотря на слабый прогноз Microsoft в январе, аналитики Jefferies указывают, что она является одной из наименее уязвимых к нестабильности, связанной с пошлинами.