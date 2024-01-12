Смена лидера: Microsoft обогнал Apple и стал самой дорогой компанией в мире

Впервые с 2021 года Microsoft опередила конкурента Apple и стала самой дорогой компанией в мире. По мнению аналитиков, это изменение лидера было неизбежным.

Смена лидеров рынка

11 января рыночная оценка Microsoft достигла 2,875 триллиона долларов, что обеспечило ей первое место по капитализации в мире. Тот же показатель у Apple составил 2,871 триллиона долларов.

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Дело в том, что акции производителя iPhone просели в начале 2024 года. опасения инвесторов по спросу на их технику. В то же время, акции Microsoft росли в цене на фоне новостей о развитии искусственного интеллекта – ChatGPT.

Было неизбежно, что Microsoft обгонит Apple. Microsoft растет быстрее и может получить больше выгоды из революции генеративного ИИ,

– прокомментировал аналитик DA Davidson Гил Лурия.

Напомним, что Microsoft в 2018 году лишь несколько раз опережала Apple в рейтинге самых дорогих компаний, но ненадолго. В последний раз это произошло в 2021 году, когда опасения по поводу дефицита в цепочке поставок из-за пандемии COVID ударили по акциям производителя iPhone.

Почему Apple теряет свои позиции

Эксперты отмечают, что Apple начала терять свои позиции после серии падений рейтингов компании. Это привело к сомнению среди инвесторов относительно дальнейшего улучшения продаж iPhone.

В настоящее время Уолл-стрит более положительно относится к Microsoft. У компании нет рейтинга "продавать", и почти 90% брокерских компаний, работающих с компанией, рекомендуют покупать акции. Apple имеет два рейтинга "продавать", и только две трети аналитиков, освещающих компанию, оценивают ее как "покупать",

– резюмируют аналитики.

В то же время акции обеих компаний выглядят относительно дорогими с точки зрения соотношения цены к их ожидаемой прибыли.

Особо ощутимым для Apple стало снижение объемов продаж их смартфонов в Китае.