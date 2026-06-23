Мигранты лишь дополнительный инструмент: в Минэкономики назвали тех, кого не хватает на рынке труда

Нехватка работников в Украине бьет рекорды, ведь почти 70 % предприятий называют это главной проблемой для своей деятельности. Сейчас работодатели больше всего ищут швей, трактористов, водителей, учителей и т. д. А для решения этой ситуации можно прибегнуть к привлечению иностранных работников, что в Минэкономики называют дополнительным инструментом, а не заменой украинцам.

Какова ситуация на рынке труда и в каких специалистах ощущается наибольший дефицит

В Минэкономики в ответ на запрос 24 Канала отметили, что украинский рынок труда сейчас испытывает дефицит кадров. В ведомстве объясняют: на это повлияли война, миграция, мобилизация, внутреннее перемещение населения, структурные изменения в экономике и разрыв между навыками работников и требованиями работодателей.

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По результатам опроса, проведенного в сентябре – октябре 2025 года Государственным центром занятости в сотрудничестве со швейцарской организацией Helvetas Ukraine и Федерацией работодателей Украины, наибольший спрос на работников зафиксирован в перерабатывающей промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, торговле и образовании.

Речь идет о таких профессиях, как швеи, укладчики, подсобные работники и грузчики в перерабатывающей промышленности;

операторы котельной, кочегары и электромонтеры в энергетике;

трактористы, водители и подсобные работники в агросекторе;

Водители и грузчики в транспортной сфере;

продавцы, фармацевты в сфере торговли;

а также учителя, воспитатели и преподаватели в сфере образования.

Кроме того, опрос Института экономических исследований и политических консультаций свидетельствует о том, что 69% предприятий считают дефицит кадров самым большим препятствием для бизнеса в условиях войны. В частности, в мае этого года проблема только обострилась.

У нас на протяжении нескольких месяцев препятствие "нехватка рабочей силы" бьет рекорды. Это препятствие остается на первом месте уже более полутора лет. При этом в мае с таким высоким показателем, как 69%. Бизнес беспокоится из-за нехватки кадров,

– заявил Евгений Ангел, старший сотрудник Института экономических исследований.

В то же время в Минэкономики поясняют, что ещё в прошлом году ведомство предложило норму о свободном доступе граждан Европейского Союза к украинскому рынку труда. Это рассматривается как зеркальный ответ на возможность свободного трудоустройства украинцев в странах ЕС, где они находятся под временной защитой.

Кроме того, с целью имплементации Директивы 2024/1233 Европейского парламента и Совета от 24 апреля 2024 года украинское правительство подготовило законопроект № 14211 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства".

Документ вводит единую процедуру для граждан третьих стран, желающих работать и проживать в стране-члене ЕС, а также определяет общий набор прав для таких работников. Законопроект предусматривает, что для иностранцев разрешение на работу и вид на жительство могут быть объединены в один документ.

Поясняется, что привлечение иностранных работников должно учитывать среднесрочный прогноз рынка труда и наличие внутренних ресурсов для заполнения вакансий. В этом контексте оно рассматривается лишь как дополнительный инструмент, а именно в тех сферах, где внутри страны будет нехватка работников.

Обратите внимание! В настоящее время Минэкономики обрабатывает данные, полученные от Государственного центра занятости, Госстата, Пенсионного фонда, Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, а также других государственных органов и учреждений. На их основе формируется прогноз рынка труда до 2035 года.

Привлечение иностранцев происходит, но приоритет — украинцы

В настоящее время украинцы довольно резко реагируют на идею привлечения трудовых мигрантов, объясняя это тем, что иностранцы отнимут работу. Однако если сравнить 2021 и 2025 годы, то до полномасштабного вторжения разрешений на работу для иностранцев в Украине было оформлено более 21 тысячи, а в прошлом году эта цифра составила всего 9,6 тысячи. Поэтому паниковать по поводу того, что трудовые мигранты отнимут работу у украинских граждан, не стоит.

В Минэкономики напоминают, что сейчас приоритетом остается развитие украинского рынка труда, привлечение большего количества людей к формальной занятости, повышение производительности и достойная оплата труда всех работников.

В то же время привлечение иностранных работников может рассматриваться лишь как один из дополнительных инструментов в тех сферах, где внутренних возможностей окажется недостаточно,

– поясняют в Минэкономики.

В ведомстве также подчеркивают, что Украина располагает значительным внутренним резервом человеческого капитала, а работа над созданием условий для добровольного возвращения граждан, выехавших во время войны и получивших временную защиту за рубежом, продолжается.

Однако вполне логично, что нынешняя ситуация на рынке труда показывает, что дефицит кадров превратился из временной проблемы в один из главных факторов сдерживания бизнеса.