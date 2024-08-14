Фридман против Люксембурга: олигарх требует 16 миллиардов долларов от ЕС

Фридман требует возвращения своих "замороженных" 16 миллиардов долларов. Справедливость применения европейских санкций против российского олигарха будет рассматривать китайский арбитраж в Гонконге.

Фридман против Люксембурга

Российский миллиардер и бывший владелец Сэнс Банка Михаил Фридман подал иск в международный арбитраж против Люксембурга на сумму 16 миллиардов долларов. Как сообщили российские СМИ, жалоба Фридмана касается замораживания его активов в нескольких странах, которые он контролирует через люксембургские холдинговые компании.

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Дело в том, что миллиардер владеет как прямыми, так и бенефициарными пакетами акций нескольких люксембургских компаний, среди которых: Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings, LetterOne Investment Holdings, CTF Holdings и ABH Holdings.

Благодаря этим инвестициям он вложил средства в ряд ключевых компаний, в частности:

в российский Альфа-банк, Amsterdam Trade Bank;

ритейлера X5 Group;

в телекоммуникационные компании Veon (владелец Киевстар) и Turkcell (владелец lifecell).

Кроме этого, миллиардер инвестировал в фармацевтическую группу Emma Healthcare и другие компании.