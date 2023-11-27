Возвращение бизнес-легенды Китая: Джек Ма основал сельскохозяйственную компанию

Соучредитель известной компании Alibaba и миллиардер Джек Ма основал фирму по производству упакованных продуктов "Ma's Kitchen Food". Это его первый бизнес с 2020 года.

Новое начало

Соучредитель Alibaba Group основал на прошлой неделе компанию "Hangzhou Ma's Kitchen Food" с первоначальным уставным капиталом. 10 миллионов юаней – 1,4 миллиона долларов. Новая компания полностью принадлежит инвестиционной компании Ма.

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Компания занимается продажей фасованных пищевых продуктов, а также переработкой и розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией.

Важно отметить, что готовые блюда сейчас пользуются большим спросом в Китае после продолжительных карантинов и вынужденного пребывания людей на дому во время пандемии COVID-19.

Что известно о Ма

Местонахождение и деятельность Джека Ма стали объектом интенсивных обсуждений с 2020 года, когда он отошел в тень после давления со стороны Пекина на его компании-близнецы - Alibaba и Ant Group Co.

Бизнесмен в основном сосредоточен на проектах в сельском хозяйстве и образовании, что еще одна из его страстей. Ма уже имеет долю в стартапе, занимающемся аквакультурой, то есть выращиванием водных организмов, преимущественно для употребления в пищу.

в сельском хозяйстве и образовании, что еще одна из его страстей. Ма уже имеет долю в стартапе, занимающемся аквакультурой, то есть выращиванием водных организмов, преимущественно для употребления в пищу. Весной этого года стало известно, что Джек Ма получил работу преподавателя в колледже под эгидой Токийского университета.

В общем ущерб Джека Ма в результате критики коммунистов оценивается в