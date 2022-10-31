Миллиардер и соучредитель Revolut Ник Сторонский отказался от гражданства России

Российско-британский миллиардер Ник Сторонский отказался от российского гражданства. На такой шаг предприниматель решился ради получения банковской лицензии Великобритании для своего фин-тех стартапа Revolut, который он основал вместе с украинцем Владиславом Яценко.

О том, что Сторонский избавился от российского паспорта, написали сразу два авторитетных издания – The Telegraph и The Times. Впоследствии отказ предпринимателя от гражданства страны-агрессора подтвердили непосредственно в Revolut.

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Выход Сторонского из гражданства России

По данным The Times, решение об отказе от российского гражданства миллиардер принял после того, как Украина ввела санкции против его отца – Николая Сторонского старшего, занимающего пост гендиректора кремлевского "Газпром промгаз".

Сторонский младший совместно с Владом Яценко еще с начала 2021 года пытаются получить банковскую лицензию от регуляторов Великобритании для своей компании Revolut. Ожидается, что одобрение заявки позволит стартапу получить доступ к дальнейшему финансированию.

Ник (Сторонский – ред. 24 канал) отказался от российского гражданства еще некоторое время назад,

– подтвердили в Revolut российскому изданию Forbes.

Отметим, что Сторонский младший родился и вырос в России, однако в возрасте 20 лет уехал жить за границу. Согласно оценке российского Forbes, он занимал 16-е место в рейтинге самых богатых людей страны-агрессора в 2022 году с состоянием в 7,1 миллиарда долларов.

Добавим, что в 2021 году основанный Сторонским и Яценко Revolut оценивали в 33 миллиарда долларов, что сделало стартап крупнейшей частной технологической компанией в истории Великобритании. Интервью 24 канала с соучредителем необанка, украинцем Владом Яценко, можно прочесть по ссылке.