Самые богатые люди Китая потеряли 7 миллиардов долларов в день: что произошло

После съезда Компартии КНР состояние китайских миллиардеров сократилось на 6,9 миллиарда долларов. Все из-за перевыборов нового председателя партии и опасений инвесторов, что власти продолжат давление на частный бизнес и состоятельных людей в Китае.

Как изменилось состояние китайских миллиардеров

Согласно данным Forbes Real-Time, самый богатый человек Китая – Чжун Шаньшань, производитель бутылированной воды Nongfu Spring, потерял 2 миллиарда долларов в день. Его состояние сократилось до 59,8 миллиарда долларов. К слову бывший богатейший миллиардер Китая Джек Ма потерял всего 1 миллиард в день.

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Капитал основателя интернет-гиганта Tencent Ма Хуатена уменьшился на 2,4 миллиарда долларов, до 24 миллиарда долларов. Остальные миллиардеры, возглавляющие десятку самых богатых в Китае, потеряли чуть менее 1 миллиарда долларов.

Почему съезд партии повлиял на состояние миллиардеров Во время съезда был не только переизбран Си Цзиньпин главой партии в третий раз, но и изменился состав Политбюро коммунистической партии. Издание Bloomberg сообщает, что Си Цзиньпин дал новые должности своим соратникам, что вызвало беспокойство у инвесторов опасения. Они переживают, что власти продолжат давление на частный бизнес и состоятельных людей в Китае. Но следует также подчеркнуть, что еще до съезда партии и переизбрания Си Цзиньпина ситуация для миллиардеров была непростой. Также переизбрание Си Цзиньпина не стало ни для кого сюрпризом, однако приближение лояльных сторонников отклоняется от модели коллективного управления, отличавшей Китай раньше. По мнению аналитиков Bloomberg, это означает, что теперь меньше людей смогут отрицать действия Си Цзиньпина.

Основной причиной сокращения состояния китайских миллиардеров было вызвано тем, что иностранцы активно продавали ценные бумаги, а курс юаня опустился до самого низкого уровня с января 2008 года.