Распущенностью даже не пахнет: принципы воспитания детей от миллиардеров

Иногда можно подумать, что дети богачей живут в свое удовольствие и беспокоятся только о том, как тратить деньги родителей. Но обычно это утверждение кардинально отличается от реальности, по крайней мере, когда речь идет о фигурах мирового масштаба.

Воспитание детей никогда не было простым делом, а особенно когда на счетах много денег. Кажется, что деньги наоборот должны упростить жизнь, но не тогда, когда речь идет о детях.

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Когда есть много денег, трудно удержаться. от соблазна позволять детям все и воплотить все их мечты, не заставляя их прилагать никакие усилия. Как с этим удалось справиться известным миллиардерам – рассказывает 24 Канал.

Билл Гейтс

"Дети должны быть самостоятельными"

Основатель корпорации Microsoft уверяет, что детей нужно любить безусловно и ни в коем случае не раздражаться по пустякам. Он твердо убежден, что следует воспитывать не детей, а себя и подавать достойный пример.

Семья миллиардера / Фото из соцсетей Билла Гейтса

Также он призывает разрешать детям самостоятельно решать проблемы и не заниматься гиперопекой. Еще один важный процесс – постоянный контакт и общение.

Что касается денег, то он оставит детям по 10 миллионов долларов из своего гигантского состояния, ведь не хочет, чтобы они тратили свою жизнь из-за наличия больших ресурсов, которые "упали с неба".

Ричард Брэнсон

"Дети должны наделать собственных ошибок"

Британский миллиардер никогда не защищал детей от ошибок и разочарований, потому что убежден, что именно они формируют из них сильных людей. Он верит: ошибки обучают гораздо больше и лучше, чем запреты, и пренебрегать этим просто нет смысла.

Бренсон считает ошибки лучшим учителем / Фото из соцсетей Ричарда Брэнсона

Но лучше постоянно поддерживать детей, давать им уверенность в своих силах и учить никогда не сдаваться. Даже если начинание ребенка изначально обречено на фиаско, нужно разрешить им завершить начать, а не заниматься поучениями, которые спровоцируют пропасть в отношениях.

Джефф Безос

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"Нет ничего хуже, чем превратить ребенка в беспомощное ничтожество"

Один из самых богатых людей мира никогда не собирался оградить своих детей от вызовов и проблем. С раннего возраста он разрешал детям пользоваться острыми предметами и бытовыми электроприборами, ведь именно так его воспитывали собственные родители.

Самостоятельность – главная черта детей Безоса / Фото из соцсетей Джеффа Безоса

Кроме того, Безос всегда пытался занять детей чем-нибудь интересным и помогал искать собственное призвание. Изобретательность, сообразительность и ум – самые важные качества, которые не сформируют даже родительские миллионы.