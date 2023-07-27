Виховання дітей ніколи не було простою справою, а особливо – коли на рахунках багато грошей. Здається, що гроші навпаки повинні спростити життя, але не тоді, коли йдеться про дітей.

До речі Шлях до успіху: яким був стартовий капітал відомих корпорацій

Коли є багато грошей, то важко втриматися. від спокуси дозволяти дітям усе та втілити усі їхні мрії, не змушуючи їх докладати жодних зусиль. Як з цим вдалося впоратися відомим мільярдерам – розповідає 24 Канал.

Білл Гейтс

"Діти повинні бути самостійними"

Засновник корпорації Microsoft запевняє, що дітей потрібно любити безумовно та в жодному випадку не дратуватися через дрібниці. Він твердо переконаний, що варто виховувати не дітей, а себе, та подавати гідний приклад.

Сім'я мільярдера / Фото з соцмереж Білла Гейтса

Також він закликає дозволяти дітям самотужки вирішувати проблеми та не займатися гіперопікою. Ще один важливий процес – постійний контакт та спілкування.

Що стосується грошей, то він залишить дітям по 10 мільйонів доларів зі своїх гігантських статків, адже не хоче, щоб вони марнували своє життя через наявність великих ресурсів, які "впали з неба".

Річард Бренсон

"Діти повинні наробити власних помилок"

Британський мільярдер ніколи не захищав дітей від помилок та розчарувань, адже переконаний, що саме вони формують з них сильних людей. Він вірить: помилки навчають набагато більше та краще, аніж заборони, тож нехтувати цим просто немає сенсу.

Бренсон вважає помилки найкращим вчителем / Фото з соцмереж Річарда Бренсона

Натомість краще постійно підтримувати дітей, давати їм впевненість у своїх силах та вчити ніколи не здаватися. Навіть якщо починання дитини з самого початку приречене на фіаско, потрібно дозволити їм завершити почати, а не займатися повчаннями, які спровокують прірву у стосунках.

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Джефф Безос

"Немає нічого гіршого, аніж перетворити дитину на безпорадного нікчему"

Один з найбагатших людей світу ніколи не збирався відгороджувати своїх дітей від викликів та проблем. Він з раннього віку дозволяв дітям користуватися гострими предметами та побутовими електроприладами, адже саме так його виховували власні батьки.

Самостійність – головна риса дітей Безоса / Фото з соцмереж Джеффа Безоса

Окрім того, Безос завжди намагався зайняти дітей чимось цікавим та допомагав шукати власне покликання. Винахідливість, кмітливість та розум – найважливіші якості, які не сформують навіть батьківські мільйони.