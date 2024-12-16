Миллиардное состояние Асадов: что не так с активами и при чем здесь Россия и Дубай

В Сирии произошло свержение режима Башара Асада. Сейчас он и его семья исчезли. Однако известно, что состояние Асадов могло достигать до 12 миллиардов долларов, которые накапливались десятилетиями.

Какое состояние имел Башир Асад

Речь идет о состоянии Асада как в 12 миллиардов долларов, так и только 1 миллиарда долларов, по состоянию на 2022 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Сейчас точный размер богатства семьи Асадов неизвестен. Кроме того, неизвестно и то, кто из членов семьи контролирует те или иные активы.

По словам бывшего чиновника Белого дома, который искал активы членов семьи Асада, Эндрю Тейблер, у Асада было много времени для того, чтобы "отмыть" средства.

У них всегда был "план Б", и теперь они хорошо оснащены для изгнания,

– добавил Тейблер.

Интересно! Родственники Башара Асада делали немало международных покупок: элитная недвижимость в России, бутик-отель и частный самолет в Дубае. Деньги семья получала через государственные монополии и торговлю наркотиками, а затем частично реинвестировала их в юрисдикции, недоступные для международного права.

Будут ли работать санкции

Уже сегодня считают, что заморозить все активы семьи Асада будет трудно, ведь бывший президент Сирии прятал богатство за пределами Запада.