Миллиардное состояние Асадов: что не так с активами и при чем здесь Россия и Дубай
В Сирии произошло свержение режима Башара Асада. Сейчас он и его семья исчезли. Однако известно, что состояние Асадов могло достигать до 12 миллиардов долларов, которые накапливались десятилетиями.
Какое состояние имел Башир Асад
Речь идет о состоянии Асада как в 12 миллиардов долларов, так и только 1 миллиарда долларов, по состоянию на 2022 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Сейчас точный размер богатства семьи Асадов неизвестен. Кроме того, неизвестно и то, кто из членов семьи контролирует те или иные активы.
По словам бывшего чиновника Белого дома, который искал активы членов семьи Асада, Эндрю Тейблер, у Асада было много времени для того, чтобы "отмыть" средства.
У них всегда был "план Б", и теперь они хорошо оснащены для изгнания,
– добавил Тейблер.
Интересно! Родственники Башара Асада делали немало международных покупок: элитная недвижимость в России, бутик-отель и частный самолет в Дубае. Деньги семья получала через государственные монополии и торговлю наркотиками, а затем частично реинвестировала их в юрисдикции, недоступные для международного права.
Будут ли работать санкции
Уже сегодня считают, что заморозить все активы семьи Асада будет трудно, ведь бывший президент Сирии прятал богатство за пределами Запада.
- Еще в 2019 году суду Парижа удалось заморозить имущество на сумму 95 миллионов долларов, которое контролировал дядя Башара Асада – Рифаат Асад, который был причастен к жестокому подавлению оппозиции в 1982 году.
- Но сделать такое с бизнесами и активами Асадов, которые сейчас в Дубае и России, будет труднее. Сперва следователи должны добиваться судебных постановлений о замораживании активов, а затем принудительное их возвращение.