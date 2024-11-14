Будет ли рост минимальной заработной платы в 2025 году

Многих украинцев тревожит вопрос, ожидается ли повышение минимальной заработной платы в 2025 году. Следовательно, Кабинет Министров Украины утвердил размер минимальной заработной платы при принятии проекта государственного бюджета.

Какой будет минимальная зарплата в 2025 году

В 2025 году минимальная зарплата и прожиточный минимум не изменятся и останется на уровне 2024 года. То есть, составит 8 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госбюджет-2025.

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В то же время министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что социальная сфера остается приоритетом, поэтому ее финансирование будет оставаться стабильным. Однако, о повышении минимальной заработной платы пока речь не идет.

Сергей Марченко Министр финансов Украины На данном этапе, и это также было договорено с партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% – до 8 000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год.

В социальном секторе минимальные показатели также будут оставаться неизменными, в частности это касается:

прожиточного минимума;

минимальной пенсии.

Ожидается, что следующее их увеличение может произойти не ранее 2028 года.