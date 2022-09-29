"Мир кубиков" вместо Lego: бывшие магазины датской компании в россии получили ребрендинг

После выхода Lego с российского рынка, экс-партнер датской компании Inventive Retail Group решил открыть новую сеть в стране-агрессоре. Бывшие магазины Lego получат название "Мир кубиков".

Первые точки продаж конструкторов под новым брендом открылись 29 сентября – две в Москве и одна в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава российской Inventive Retail Group Тихон Смыков, передает Бизнес 24.

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Будут продавать все на кучу

Отмечается, что новая сеть "Мир кубиков" будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 городах россии. Остальные точки продаж Inventive Retail Group намерена обновить до конца октября этого года. При этом новых магазинов открывать пока что не планируют.

Сумма инвестиций в ребрендинг сети не раскрывается, однако, по словам президента Inventive Retail Group, начинать бизнес с нуля было бы несравнимо дороже, чем при выделении средств на переоборудование бывших магазинов Lego.

При этом в "Мир кубиков" можно будет приобрести и оригинальную продукцию Lego – ее российская Inventive Retail Group ввозит незаконно, по так называемому "параллельному" (серому) импорту, а также перекупает у других поставщиков.

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Очевидно, что полностью покрыть спрос на конструктор датской компании по таким схемам Inventive Retail Group не сможет, поэтому в "Мир кубиков" будут продавать также конструкторы и аксессуары от других производителей.

Напомним, что датская Lego в июле заявила о полном прекращении коммерческой деятельности в россии и разрыве отношений с компанией, управляющей ее российскими магазинами.

В начале июня несколько фирменных магазинов Lego в стране-агрессоре закрылись из-за отсутствия поставок товаров, поэтому 11 июля минпромторг россии внес продукцию датской компании в список так называемого "параллельного импорта".