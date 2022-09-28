Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, ознакомленные с вопросом. Отмечается, что такой запрет коснется, в частности, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который осквернил репутацию партии социал-демократов ФРГ из-за своих тесных связей с путиным.

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Предложение должны поддержать все страны-члены ЕС

Если запрет гражданам ЕС занимать высокие должности в российских госкомпаниях официально представит Еврокомиссия, за него должны проголосовать представители всех стран-членов Евросоюза. Только тогда ограничение начнет действовать.

При этом обеспечивать соблюдение запрета и принимать меры будут обязаны правительства стран-членов Европейского Союза. Один из источников Bloomberg отметил, что предлагаемое ограничение будет включать период постепенного внедрения.

В то же время, предложение Германии не называет конкретных лиц, но интенция ФРГ здесь очевидна – Герхард Шредер, его должности в российских компаниях и тесные связи с верхушкой страны-агрессора. По данным немецких СМИ, экс-канцлер до сих пор возглавляет комитет акционеров Nord Stream и совет директоров Nord Stream 2.

В мае Шредер ушел с должности главы российской госкомпании "Роснефть" после многократных призывов к нему прекратить связи со страной-агрессором и владимиром путиным на фоне широкомасштабного вторжения россии в Украину.

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К слову, другие экс-лидеры ЕС, в частности Эско Ахо из Финляндии, Кристиан Керн из Австрии и бывший премьер Франции Франсуа Фийон, вышли из советов директоров нескольких российских компаний после вторжения россии в Украину.

Отметим, что предполагаемое предложение Германии поступило после того, как "Газпром" 27 сентября объявил о повреждении газопровода "Северный поток" вблизи датских вод. В ФРГ и нескольких других странах сразу заявили о вероятной диверсии.